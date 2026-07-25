'미국→한국→일본→광주→대전' 팀원 보고 싶어 택시타고 광주행. 열정맨은 "준비 완료"[대전 인터뷰]

한화 이글스 새 외국인 투수 브루스 짐머맨. 사진제공=한화 이글스

한화 이글스 새 외국인 투수 브루스 짐머맨. 사진제공=한화 이글스

한화 이글스 새 외국인 투수 브루스 짐머맨이 인터뷰를 하고 있다. 대전=권인하 기자

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]"이제 준비는 완료됐다."

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한화 이글스의 새 외국인 왼손 투수 브루스 짐머맨이 의욕적인 모습을 보여주고 있어 기대를 모은다.

아쉽게 퇴출된 윌켈 에르난데스의 대체 선수로 지난 20일 최대 44만 달러에 계약하고 곧바로 한국에 온 짐머맨은 매우 열정적인 모습을 보여주고 있다.

지난 23일 일본에서 비자 발급을 받고 귀국하자마자 곧바로 광주로 향해 팀에 합류, 캐치볼 등 팀 훈련을 하며 빨리 팀에 일원이 되려는 모습을 보였다. 미국에서 한국에 오고, 다시 일본을 다녀오는 스케줄로 조금은 힘들었을 법했고, 하루만 지나면 대전에서 만나는데도 굳이 광주까지 간 열정은 높이살만했다.

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그리고 짐머맨은 24일 대전에서 불펜 피칭을 하며 26일 대전 LG전 첫 선발 등판 가능성을 높였다.

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짐머맨은 "빨리 팀에 합류하고 싶었다. 하루 일찍 만나는 것도 상관 없었다"며 "미국에서는 비행기를 타거나 8~10시간씩 버스를 탄다. 택시로 2시간은 아무것도 아니었다"고 웃으며 말했다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 새 외국인 투수 브루스 짐머맨이 워밍업을 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 새 외국인 투수 브루스 짐머맨이 팀에 합류해 캐치볼을 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 새 외국인 투수 브루스 짐머맨이 팀에 합류해 상견례를 갖고 인사를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

"한화에서 먼저 연락을 해서 너무 감사하게 생각을 하고 KBO리그가 처음이라 설레기도 한다"는 짐머맨은 "KBO리그에서 뛴 몇몇 외국인 선수들을 알고 있는데 연락을 해서 들어보니 재미있을것 같아서 도전해보고 싶은 마음이 있었다"라며 이번 한국행이 갑작스러운 결정은 아니었음을 밝혔다.

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누가 KBO리그에 대해 말해줬냐고 묻자 터커 데이비슨(전 롯데), 콜 어빈(전 두산), 로건 앨런(전 NC,현 KT) 등을 말한 짐머맨은 얼마전까지 함께 뛴 블라이 마드리스도 SSG에 와서 그의 얘기도 들을 수 있었다고 했다.

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그가 예습한 한국 야구는 현재 미국 야구보다는 좀 더 전통적인 야구와 비슷하다고 봤다. 짐머맨은 "KBO는 좀 더 전통적인 야구 스타일, 스몰볼 같다는 생각을 했다. 지금 미국의 야구, 좀 더 공격적이고, 삼진을 잡아야 하는 야구보다는 조금 예전의 야구를 하는 것 같다"고 했다.

야구도 하며 한국에서 많은 경험을 갖고 싶은 마음도 말했다. 짐머맨은 "최대한 많은 것을 경험하고 싶다. 지역 맛집도 가보고, 명소나 한국의 자연 경관도 보고 싶다"면서 "경기장 밖에서 많은 경험을 하면서 또 많이 이겨 포스트시즌에 진출할 수 있게 최선을 다하겠다"라고 말했다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com