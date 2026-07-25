희생으로 도운 역전...송성문 MIA전 1볼넷, SD는 4:2 역전승

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[스포츠조선 박상경 기자] 송성문(샌디에이고 파드리스)이 희생번트로 역전과 팀 승리에 기여했다.

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송성문은 25일(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미의 론디포파크에서 펼쳐진 마이애미 말린스전에 9번 타자-3루수로 선발 출전했으나 2타수 무안타 1볼넷 1삼진에 그쳤다. 지난 20일 캔자스시티로열스전에서 3타수 3안타 2타점 맹활약을 펼쳤던 송성문은 이후 애틀랜타 브레이브스와의 3연전에 모두 출전했으나 무안타에 그쳤고, 마이애미전에서도 손맛을 보지 못했다.

팀이 0-1로 뒤진 3회초 1사 주자 없는 가운데 첫 타석에 선 송성문은 2B2S에서 마이애미 선발 라이언 구스토가 뿌린 몸쪽 높은 코스의 94.1마일 패스트볼에 방망이를 돌렸으나 헛스윙 삼진에 그쳤다.

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샌디에이고는 1-1 동점이던 5회초 선두 타자 젠더 보가츠가 볼넷 출루한 가운데, 송성문은 90.6마일 싱커에 3루 방향 번트를 시도했다. 타구가 적절한 방향으로 굴러가면서 보가츠가 진루에 성공했다. 이후 샌디에이고는 제이크 크로넨워스의 볼넷이 추가되며 이어진 2사 1, 2루에서 터진 매니 마차도의 적시타로 2-1 역전에 성공했다.

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마이애미가 5회말 동점을 뽑아내며 추격한 가운데, 송성문은 6회초 1사 주자 없는 가운데 레이크 바커의 95.5마일 패스트볼 초구를 공략했으나 우익수 뜬공에 그쳤다.

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샌디에이고는 8회초 루이스 렝기포의 투런포로 4-2로 다시 리드를 잡았다. 송성문은 2사 3루에서 볼넷을 골라 출루했으나, 후속타 불발로 득점에는 실패했다.

샌디에이고는 9회말 마무리 투수 메이슨 밀러가 등판해 무실점 투구를 펼치면서 2점차 승리를 완성했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com