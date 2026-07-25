트레이드설 탓? 이정후 3할 타율 깨졌다...SF 연장 10회 7:6 끝내기 승

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[스포츠조선 박상경 기자] 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 3할 타율이 깨졌다.

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이정후는 25일(한국시각) 홈구장 오라클파크에서 펼쳐진 LA 에인절스전에 6번 타자-우익수로 선발 출전했으나 4타수 무안타에 그쳤다. 이날 무안타로 이정후의 시즌 타율은 0.302에서 0.299로 낮아졌다. 지난 6월 1일 콜로라도 로키스전에서 5안타 경기를 펼치면서 3할 타율에 올라섰던 이정후는 7월 들어 타격 페이스가 하락하면서 결국 3할 타율 수성에 실패했다.

팀이 2-1로 앞선 2회말 선두 타자로 나선 이정후는 2B1S에서 그레이슨 로드리게스가 뿌린 몸쪽 높은 코스 94.4마일 패스트볼을 공략했으나 유격수 뜬공에 그쳤다.

샌프란시스코는 3회말 브라이스 엘드리지의 2루타와 라파엘 데버스의 볼넷으로 만들어진 2사 1, 2루에서 케이시 슈미트의 스리런포에 힘입어 5-1로 격차를 벌렸다. 이정후는 후속 타자로 나섰으나 유격수 땅볼에 그치면서 아쉬움을 남겼다.

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샌프란시스코는 5회초 무사 1, 2루에서 타일러 하이네만의 3루타, 마이크 트라웃의 희생플라이가 이어지면서 5-4, 1점차로 추격 당했다.

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이정후는 6회말 1사 주자 없는 가운데 타석에 들어섰지만, 1루수 땅볼에 그치면서 아쉬움을 삼켜야 했다. 샌프란시스코는 7회말 다니엘 수색의 적시타로 1점을 보태면서 6-4로 다시 앞서갔으나, 8회초 본 그리섬에게 투런포를 허용하면서 6-6 동점을 허용했다. 이정후는 동점이 이어지던 9회말 선두 타자로 나섰지만, 유격수 땅볼에 그쳤다. 샌프란시스코가 득점에 실패하면서 승부는 연장으로 접어들었다.

승부치기 룰로 연장 10회초에 접어든 에인절스는 무득점에 그친 가운데, 샌프란시스코는 이어진 공격에서 루이스 아라에즈의 안타와 엘드리지의 볼넷으로 만든 1사 만루에서 라파엘 데버스가 끝내기 안타를 치면서 7대6으로 승리를 가져갔다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com