한화 5할, 류현진 9승 걸렸다. LG 9연패로 몰아넣을 한화의 라인업 공개[대전 현장]

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회초 2사 1루 심우준이 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 류현진. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.11/

14일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기. LG 선발투수 송승기가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.14/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]한화 이글스가 왼손 선발에 맞춰 심우준을 톱타자로 내세웠다.

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한화는 25일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 LG 트윈스와의 홈경기에 심우준(유격수)-오재원(좌익수)-문현빈(중견수)-노시환(지명타자)-페라자(우익수)-김태연(1루수)-이도윤(2루수)-최재훈(포수)-박정현(3루수)로 선발 라인업을 구성했다.

한화의 선발 투수는 왼손 베테랑 류현진이고 LG 선발투수는 왼손 송승기다.

송승기는 올시즌 12경기에서 3승2패 평균자책점 4.83을 기록 중인데 한화전에 두차례 등판해 승패없이 평균자책점 4.00을 올렸다. 4월 21일 잠실경기서 5이닝 5안타 1실점으로 좋았지만, 5월 8일 대전경기에선 4이닝 5안타(1홈런) 5실점(3자책)으로 좋지 못했다.

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류현진은 16경기서 8승2패 평균자책점 2.90의 좋은 피칭을 하고 있다. 올시즌 LG전은 첫 등판. 10시즌 연속 100이닝에 7이닝만 남겨 놓고 있다.

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한화는 최근 3연승 중이다. 24일엔 1-3으로 뒤진 5회말 대거 7점을 뽑는 집중력으로 8대4의 재역전승을 거뒀다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com