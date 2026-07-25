KIA 초비상, 곽도규 쓰러졌다...팔꿈치 아닌 내전근 부상, 이의리 선발 복귀 무산 [광주 현장]

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 곽도규가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 김용 기자] "이의리는 다시 불펜으로 가야할 것 같다."

Advertisement

KIA 타이거즈에 비상등이 켜졌다. 팔꿈치 수술 복귀 후 불펜 필승조로 활약하던 곽도규가 엔트리에서 말소됐다.

KIA는 25일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 키움 히어로즈전을 앞두고 곽도규를 말소하고 김태형을 등록했다.

곽도규는 24일 키움전에 등판했지만 팀이 5-4로 앞서던 8회초 불안한 모습을 보이며 동점을 허용했다. 나오자마자 대타 안치홍에게 볼넷을 내주며 흔들렸는데, 구속도 140km 초반대로 정상이 아니었다. 결국 1이닝을 1실점으로 막았는데, 문제가 있었다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 8회초 곽도규가 마운드를 내려가고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

Advertisement

이범호 감독은 키움전을 앞두고 "곽도규가 첫 번째 공을 던지고 이상을 느꼈다고 한다"며 "평소 본인 공보다 6~7km 덜 나오길래 확인을 했다. 확인 해보니 내전근 문제였다"고 말했다. 다행히 수술을 한 팔은 아니었다. 다만 왼쪽 내전근, 사타구니 부근 근육이 손상됐다. 일단 2주 뒤에 재검진인데, 당분간은 곽도규를 보기 힘들어졌다.

Advertisement

치명타다. 좌-우를 떠나 불펜 중 가장 믿을만한 자원이었기 때문. 이 유탄이 이의리와 시라카와에게도 떨어졌다.

이 감독은 24일 키움전을 앞두고 이의리 선발 전환을 예고했다. 다음주 삼성 라이온즈전에 이의리를 선발로 돌리고, 시라카와를 불펜으로 던지게 하겠다는 구상을 발표했다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회초 등판한 이의리가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

Advertisement

하지만 하루 만에 이 계획이 철회됐다. 이 감독은 "어쩔 수 없이 곽도규 자리에 이의리를 써야할 것 같다. 시라카와가 삼성전 선발로 나간다. 선발도 중요하지만, 이기는 경기 나가는 곽도규 자리에 이의리를 넣어야 하지 않을까 싶다. 계속 회의를 했는데, 그 방안이 제일 나을 것 같다. 선발도 중요하지만, 중간을 더 강하게 만들어야 한다. 이의리를 선발로 돌리려던 건, 곽도규가 정상일 때는 충분히 중간 투수가 된다고 생각했기 때문"이라고 말했다.

Advertisement

광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com