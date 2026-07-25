KIA 초비상, 곽도규 쓰러졌다...팔꿈치 아닌 내전근 부상, 이의리 선발 복귀 무산 [광주 현장]

[광주=스포츠조선 김용 기자] "이의리는 다시 불펜으로 가야할 것 같다."
KIA 타이거즈에 비상등이 켜졌다. 팔꿈치 수술 복귀 후 불펜 필승조로 활약하던 곽도규가 엔트리에서 말소됐다.
KIA는 25일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 키움 히어로즈전을 앞두고 곽도규를 말소하고 김태형을 등록했다.
곽도규는 24일 키움전에 등판했지만 팀이 5-4로 앞서던 8회초 불안한 모습을 보이며 동점을 허용했다. 나오자마자 대타 안치홍에게 볼넷을 내주며 흔들렸는데, 구속도 140km 초반대로 정상이 아니었다. 결국 1이닝을 1실점으로 막았는데, 문제가 있었다.
이범호 감독은 키움전을 앞두고 "곽도규가 첫 번째 공을 던지고 이상을 느꼈다고 한다"며 "평소 본인 공보다 6~7km 덜 나오길래 확인을 했다. 확인 해보니 내전근 문제였다"고 말했다. 다행히 수술을 한 팔은 아니었다. 다만 왼쪽 내전근, 사타구니 부근 근육이 손상됐다. 일단 2주 뒤에 재검진인데, 당분간은 곽도규를 보기 힘들어졌다.
치명타다. 좌-우를 떠나 불펜 중 가장 믿을만한 자원이었기 때문. 이 유탄이 이의리와 시라카와에게도 떨어졌다.
이 감독은 24일 키움전을 앞두고 이의리 선발 전환을 예고했다. 다음주 삼성 라이온즈전에 이의리를 선발로 돌리고, 시라카와를 불펜으로 던지게 하겠다는 구상을 발표했다.
하지만 하루 만에 이 계획이 철회됐다. 이 감독은 "어쩔 수 없이 곽도규 자리에 이의리를 써야할 것 같다. 시라카와가 삼성전 선발로 나간다. 선발도 중요하지만, 이기는 경기 나가는 곽도규 자리에 이의리를 넣어야 하지 않을까 싶다. 계속 회의를 했는데, 그 방안이 제일 나을 것 같다. 선발도 중요하지만, 중간을 더 강하게 만들어야 한다. 이의리를 선발로 돌리려던 건, 곽도규가 정상일 때는 충분히 중간 투수가 된다고 생각했기 때문"이라고 말했다.
광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com