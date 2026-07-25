분위기 바꾼 열정맨. 기대한 제구력 보여줄까. 26일 LG전 첫 등판 확정[대전 현장]

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 새 외국인 투수 브루스 짐머맨이 상견례를 갖고 페라자와 인사를 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 새 외국인 투수 브루스 짐머맨이 팀에 합류해 상견례를 갖고 인사를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 새 외국인 투수 브루스 짐머맨이 팀에 합류해 박승민 투수코치와 손을 맞잡고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]마지막 기회를 헤드샷으로 날렸던 윌켈 에르난데스. 제구력이 좋다는 브루스 짐머맨은 어떤 피칭을 보여줄까.

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한화 이글스의 새 외국인 투수 짐머맨이 26일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 LG 트윈스와의 홈경기에서 데뷔전을 치른다. 한국에 올 때 비자발급이 순조로울 경우 등판이 가능했던 딱 그 날짜에 나올 수 있게 됐다.

"우리가 후반기를 연패로 시작했는데 분위기가 안좋을 때 그 선수가 나타나서 분위기가 좋아졌던 것 같다."

짐머맨이 일단 팀에 좋은 기운을 가져왔다. 지난 23일 비자발급을 받고 일본에서 돌아오자 마자 원정길에 있는 한화 동료들을 만나기 위해 광주로 향했다. 2시간이 넘는 길을 택시를 타고 가서 동료들에게 인사하고 함께 훈련까지 했다. 경기를 지켜봤고, 경기 후엔 함께 대전으로 돌아왔다.

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짐머맨은 이에 대해 "미국에선 비행기를 타고, 버스로 9~10시간을 이동한다. 택시로 2시간은 아무것도 아니다"라며 웃었다.

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계약해서 미국에서 한국으로 왔고, 곧바로 일본으로 가서 비자를 받았다. 다음날 대전에서 동료들을 만날 수도 있었는데 굳이 광주로 갔다는 부분에서 열정을 느낄 수 있었다.

한화 이글스 새 외국인 투수 브루스 짐머맨. 사진제공=한화 이글스

한화 이글스 새 외국인 투수 브루스 짐머맨이 인터뷰를 하고 있다. 대전=권인하 기자

한화 이글스 새 외국인 투수 브루스 짐머맨. 사진제공=한화 이글스

한화 김경문 감독도 그 열정을 높게 평가했다. 그 마음이 팀 분위기를 올려줘 3연승에 도움이 됐다고 했다.

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김 감독은 "어떻게 보면 아무것도 아닌데 우리에게 올때가 후반기 시작을 연패로 해서 안좋을 때였다. 그 선수가 나타나니까 분위기가 좋아졌던 것 같다"라고 했다.

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이제 팀 분위기를 열정으로 올려준 짐머맨이 실력을 보여줄 때다.

김 감독은 26일 선발 투수로 짐머맨을 확인했다. 김 감독은 26일 선발을 묻자 "짐머맨이 나간다. 70개 안팎을 생각하고 있다"라고 말하며 "영상으로 볼 땐 구속보다는 제구력을 일단 좋게 봤다. 자기가 갖고 있는 공을 다 던지면서 제구력을 보여준다면 굉장히 좋은 결과가 있을 거라고 생각한다. 일단 한번 보시죠"라며 긍정적인 기대를 보였다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com