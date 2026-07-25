"어떤 컨디션인지 체크해볼 필요가 있다" 하주석 KIA 데뷔전...7번-2루수 선발 출격 [광주 현장]

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 등번호 30번의 KIA 홈 유니폼을 입고 취재진에 포즈를 취하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] "어떤 컨디션인지 체크해볼 필요가 있다."

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한화 이글스가 아닌, KIA 타이거즈 하주석이 드디어 출격 준비를 마쳤다.

KIA는 25일 광주 기아챔피언스필드에서 키움 히어로즈와 주말 3연전 두 번째 경기를 치른다.

KIA는 이 경기에 박재현-카스트로-김도영-나성범-한준수-박상준-하주석-김규성-김호령 순의 타순을 작성했다.

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단연 하주석의 이름이 눈에 띈다. 7번-2루수. 하주석은 23일 이형범과 1대1 트레이드를 통해 KIA에 합류했다. 24일 1군에 등록됐고, 선수들과도 인사를 나눴는데 정작 경기에는 나서지 못했다. 적응을 하라는 이범호 감독의 배려.

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 등번호 30번의 KIA 홈 유니폼을 입고 취재진에 포즈를 취하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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그리고 2경기 만에 선발로 나선다. 이 감독은 경기를 앞두고 "하주석이 어떤 컨디션인지 체크해볼 필요가 있다"고 선발로 출전시키는 이유를 밝혔다. 이 감독은 하주석을 영입하며 "경기에서 뛰는 걸 보며 2루수든, 유격수든 어떤 포지션에서 활용할 지 체크를 해봐야 한다. 차근차근 살필 계획"이라고 했었다.

이 감독은 "김선빈은 후반에 대기한다"고 덧붙였다.

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광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com