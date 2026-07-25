키움 천만다행...10홀드-12세이브 최강 아쿼, 어깨 부상 크지 않다 "LG전 출전 가능성 타진" [광주 현장]

11일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전. 유토가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.11/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] "다음주 복귀가 가능할 것 같다."

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키움 히어로즈에는 천만다행인 소식이다. 아시아쿼터 유토가 큰 부상을 피했다.

키움은 24일 청천벽력같은 얘기를 들어야 했다. 올시즌 5승4패10홀드12세이브를 기록중인 유토가 어깨 통증으로 인해 급거 상경했다는 것이다. 유토는 KIA 타이거즈와의 경기 전 캐치볼을 하던 중 어깨에 문제를 느꼈고, 경기 시작 후 홀로 서울로 떠났다.

후반기 첫 4연전인 한화 이글스전 3연투를 하고, 마지막 삼성 라이온즈전에서도 멀티 이닝을 소화하는 등 많은 공을 던진 유토였기에 어깨쪽 큰 부상을 염려해야 했다.

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하지만 검진 결과 키움은 안도의 한숨을 내쉴 수 있었다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 키움이 8대5로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 설종진 감독의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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설종진 감독은 25일 광주 KIA전을 앞두고 "유토는 어깨 근육 염증 소견이라고 한다. 피로도가 잇는 정도다. 일단 주말까지는 출전이 힘들고, 다음주 화요일 운동장에서 캐치볼을 하며 상태를 체크할 예정"이라고 밝혔다. 키움은 이번 주말 KIA 3연전을 마치면 상경해 28일부터 잠실에서 LG 트윈스와 원정 3연전을 치른다.

키움은 유토를 엔트리에서 제외하지 않았다. 때문에 몸상태만 이상 없다면 28일 LG전부터 출격이 가능하다. 설 감독은 "3연투 등 이런 건 최대한 줄일 것이다. 최대한 관리를 해 8, 9회 승부처에서 유토를 활용할 것"이라고 밝혔다.

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광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com