KIA 울린 통한의 더블아웃...박재현도 빠른데, 신인 대주자 투입 왜? [광주 현장]

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 김민규가 대주자로 1루에 나서고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] "조절이 필요한 상황이라..."

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KIA 타이거즈는 24일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 키움 히어로즈전에서 5대8로 석패했다. 0-4로 밀리던 경기를 뒤집었지만, 8회초 믿었던 곽도규가 흔들리며 동점을 허용했고 9회 상대 안치홍에게 통한의 결승 스리런 홈런을 얻어맞고 말았다.

아쉬운 건 8회말 공격이었다. 상대가 신인 투수 정다훈을 투입했다. KIA 타순은 1번부터. 박재현이 안타를 치고 출루했다. 5-5에서 결승점을 뽑을 수 있는 찬스.

이범호 감독은 여기서 박재현을 김민규로 교체했다. 박재현도 스피드로 따지면 리그 최강급인데, 신인 김민규를 투입한 배경이 궁금했다.

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25일 키움전을 앞두고 만난 이 감독은 "박재현은 다리가 조금 안 좋다. 그래서 후반기 시작할 때도 일부러 스타팅을 안 내보냈다. 엉덩이쪽이 살짝 불편한 정도다. 조절이 필요한 상황이라 김민규를 넣었다. 선수들이 조금씩 지쳐가는 단계다. 서로서로 커버를 해줘야 하는 시기"라고 설명했다. 시즌을 길게 보고, 관리 차원으로 한 교체.

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 2회말 무사 1루 박재현이 2점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

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문제는 점수가 났으면 좋은데, 거기서 통한의 장면이 나오고 말았다. 카스트로가 2루수쪽 직선타를 쳤고, 1루에서 김민규까지 더블아웃이 되고 만 것이다. 거기서 역전 분위기에 완전히 찬물이 끼얹어져다. 타구가 너무 잘 맞았고 빨라 판단이 쉽지는 않았지만, KIA 입장에서는 아쉬움이 큰 장면이었다.

이 감독은 "판단하기 힘든 타구였다. 이게 높이가 있는 직선타가 아니라, 땅볼이 될 것처럼 보이기도 한 타구였다. 그러면 주자는 뛰어야 한다. 김민규 정도의 경험으로는 매우 까다로웠을 것이다. 베테랑 선수들도 어려운 타구"라고 하면서 "어쩔 수 없었다. 아마 스킵 후 바로 백을 했어도 아웃됐을 거다. 특히 2루수 쪽으로 가는 타구는 판단이 더 힘들다. 방향, 높이 등을 다 봐야 한다"라고 제자를 감쌌다.

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이 감독은 "카스트로가 1, 2루간으로 잘 친다. 그래서 우익수 방면으로 가면 1, 3루를 만들고 싶어 발 빠른 김민규를 투입했다. 그 장면이 운이 따르지 않았다"고 설명했다.

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광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com