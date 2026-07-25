헉, 어떻게 이런 일이...고우석 글러브 이물질 발견, 규정 위반이라면 '대충격'

AP 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] 헉, 어떻게 이런 일이.

Advertisement

고우석이 이물질 규정 의반 의혹으로 공도 던지지 못하고 마운드를 내려갔다. 잘못했다가는 중요한 시기 징계로 경기에 나서지 못할 수도 있다.

미네소타 트윈스 산하 트리플A 세인트폴 세인츠 고우석은 25일(한국시각) CHS필드에서 열린 클리블랜드 가디언스 산하 콜럼버스 클리퍼스와의 경기에 7회 3번째 투수로 등판했다. 미네소타에서 꿈에 그리던 메이저리그 데뷔를 하고, 부진으로 트리플A로 내려와 치르는 첫 경기. 다시 빅리그로 올라가기 위해 매우 중요한 경기였다. 첫 단추를 잘 꿰야했다.

그런데 엉뚱한 방향으로 흘렀다. 고우석이 마운드에 오르기 전 심판들이 글러브와 양손을 검사했는데, 이물질이 발견된 것이다. 심판들은 고우석에게 퇴장 명령을 내렸고, 글러브를 압수했다. 최근 메이저리그와 KBO리그는 투수들이 이물질을 이용해 회전수를 높이는 일이 발생하자 투수들 손과 글러브를 검사하고 있다.

Advertisement

고우석이 이를 모를 리는 없었을 듯. 최근에는 대놓고 이물질을 쓰는 투수를 찾기 힘든 추세다. 오해가 있을 수 있는데, 만약 그게 정말 경기에 영향을 미치는 이물질이라면 10경기 출전 정지를 받을 수 있다.

Advertisement

김용 기자 awesome@sportschosun.com