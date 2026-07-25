천하의 김도영 상대 직구만 6개 승부...이런 강심장이 있나, 2006년생 151km 특급 신인 탄생? [광주 현장]

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 키움 정다훈이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] "아직은 긴장되기는 하지만요..."

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2006년생 신인 투수가 꼴찌팀을 살렸다.

키움 히어로즈는 24일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈전에서 8대5로 승리했다. 4-0으로 앞서던 경기, 4-5로 역전을 당해 패색이 짙었지만 8회 동점을 만들고 9회 안치홍의 결승 스리런포가 터져 웃을 수 있었다.

숨은 영웅이 있었다. 2006년생 신인 투수 정다훈. 청주고를 졸업하고 신인드래프트 4라운드에 뽑힌 루키. 시즌 초부터 기회를 얻으며 15경기를 던졌는데, 대부분 점수차가 크게 벌어진 상황이었다.

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하지만 이날 KIA전은 너무나 타이트한 순간에 들어가야 했다. 5-5 동점, 그리고 8회말. KIA 타순은 1번부터였다. 박재현, 카스트로, 김도영, 나성범 무시무시한 타자들이 어린 투수를 기다리고 있었다. 키움은 이날 유토가 어깨 부상으로 결장을 예고한 가운데 선발 안우진이 5이닝밖에 던지지 못했고, 믿었던 박정훈도 6회를 채우지 못하는 등 불펜 운영이 어려운 상황이었다. 그런 가운데 설종진 감독이 초강수를 뒀다. 그런데 이 신인 투수가 1이닝을 무실점으로 막고, 데뷔 첫 승리를 따냈다.

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25일 KIA전을 앞두고 만난 설 감독은 "정다훈의 장점은 포심패스트볼이다. 자신의 주무기 위주로 던지면 승산이 있겠다 싶었다"며 "처음부터 7, 8회 투입을 생각하고 있었다"고 밝혔다. 앞에 주어진 상황에서 씩씩하게 공을 던지는 모습을, 설 감독은 주시하고 있었던 것.

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 투구하고 있는 키움 정다훈. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

운도 따랐다. 선두 박재현에게 안타를 맞았다. KIA는 대주자 김민규 투입. 타석에는 이날 홈런 포함 4안타를 몰아치던 카스트로가 있었다. 정다훈에게는 엄청난 압박이었을 것이다. 빠른 주자에 강타자. 그런데 하늘이 도왔는지, 카스트로의 타구가 2루수 정면으로 향했고 직선타에 1루 주자가 아웃됐다. 한결 편한 마음으로 김도영을 플라이 처리했다.

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정다훈은 "동점 상황이라 주자를 내보내도 절대 점수를 주지 말자는 생각으로 던졌다. 또 볼넷은 최대한 주지 않고, 타자와 승부하려고 항상 생각해왔다"고 어려운 상황에 등판한 소감을 말했다.

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정다훈은 "카스트로 선수의 타구는 코스가 애매해 안타라고 생각했다. 그런데 서건창 선배님께서 잘 처리해주셨다. 감사했다"고 말하며 "데뷔 첫 승을 많은 분들이 축하해주셨다. 특히 고등학교 시절 함께 야구했던 친구들에게 연락을 많이 받았다. 아직 많은 팬분들 앞에서 던지는 것이 익숙지 않고 긴장도 된다. 그런 부분을 보완해 더 좋은 모습을 보여드리고 싶다"고 말했다.

긴장했다고 하기에는 이날 최고 151km 직구를 던졌다. 누가 봐도 훌륭한 구위. 특히 김도영을 상대로 직구만 6개를 던지는 강심장을 선보였다. 설 감독은 "자기가 가진공을 자신있게 던졌다. '볼볼' 하지 않고 정면 승부를 해 좋은 결과를 얻어냈다"며 칭찬했다. 키움에서 또 한 명의 불펜 기대주가 탄생할 조짐이다.

광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com