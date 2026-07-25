이재원-오스틴-문정빈 우타 거포 클린업으로 8연패 탈출 나선다[대전 현장]

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 7회말 1사 1루 이재원이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. LG 문정빈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]2018년 이후 8년만에 8연패에 빠진 LG 트윈스가 후반기 첫 승을 위한 라인업을 공개했다.

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LG는 25일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 한화와의 원정경기에 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-이재원(좌익수)-오스틴(1루수)-문정빈(지명타자)-문보경(3루수)-구본혁(유격수)-이주헌(포수)-신민재(2루수)로 선발 라인업을 구성했다. 이재원-오스틴-문정빈의 오른손 클린업트리오를 만든 것.

이재원은 전날 한화전 7회초 2사 2루 상황에서 3번 문성주의 대타로 출전해 좌중간 안타로 1타점을 올렸다.

이재원은 그동안 16경기에 선발로 출전했지만 8번타자로 10경기, 7번타자로 4경기, 9번타자로 2경기에 나섰다. 상위타자로는 이번이 처음.

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한화의 선발 투수는 류현진이다. 류현진은 올시즌 16경기서 8승2패 평균자책점 2.90의 좋은 피칭을 하고 있다. 10시즌 연속 100이닝에 7이닝만 남겨 놓고 있다.LG전은 첫 등판. 지난해엔 4경기에 등판해 1승무패 평균자책점 1.08의 좋은 피칭을 했었다. 25이닝을 던지며 단 3실점만 했다.

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송승기는 올시즌 12경기에서 3승2패 평균자책점 4.83을 기록 중인데 한화전에 두차례 등판해 승패없이 평균자책점 4.00을 올렸다. 4월 21일 잠실경기서 5이닝 5안타 1실점으로 좋았지만, 5월 8일 대전경기에선 4이닝 5안타(1홈런) 5실점(3자책)으로 좋지 못했다.

LG는 전날 4대8로 지며 8연패에 빠져 있다. 2018년 이후 8년만의 굴욕이다.

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류현진을 어떻게 공략하느냐가 연패 탈출의 핵심 키워드가 될 전망이다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com