KIA 트레이드 대성공? 하주석, 데뷔전 첫 타석 1타점 2루타 작렬 [광주 현장]

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 등번호 30번의 KIA 홈 유니폼을 입고 취재진에 포즈를 취하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] 트레이드 대성공?

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한화 이글스, 아니 KIA 타이거즈 하주석이 첫 타석부터 타점을 곁들인 장타를 터뜨렸다. 신고식을 제대로 했다.

하주석은 25일 광주기아챔피언스필드에서 열린 키움 히어로즈전 7번-2루수로 선발 출전했다. 23일 깜짝 트레이드를 통해 한화를 떠나 KIA에 합류했다. 24일 키움전은 적응 차원에서 더그아웃에서 동료들과 경기를 지켜봤다. 그리고 드디어 선발 출격을 했다.

하주석의 부담을 덜어주기 위해 동료들이 힘을 냈다. 나성범이 키움 선발 박준현을 상대로 선제 스리런포를 때려냈다. 여기서 멈추지 않고 2사 후 박상준이 2루타를 쳐 하주석에게 밥상을 차려줬다.

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하주석은 박준현의 150km 직구를 통타, 좌중간 2루타로 만들어냈다. 박상준이 홈을 밟으며 타점.

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KIA는 박민의 허리 부상으로 인해 내야 뎁스 강화가 필요해졌고, 이범호 감독의 강력한 요청으로 투수 이형범을 보내고 하주석을 데려왔다. 일단 첫 단추는 완벽하게 뀄다.

광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com