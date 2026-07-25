터질 게 터졌다, 27타석 연속 무안타→그린몬스터 직격 2루타-시즌 23호 3점포, 오타니 넘어 일본인 ML 데뷔 시즌 최다 홈런

오카모토가 25일 보스턴전 7회 23호 3점 홈런을 터트려, 일본인 선수 메이저리그 데뷔시즌 최다 홈런 기록을 수립했다. 2018년 오타니의 22개를 넘었다. 연합뉴스

25일 보스턴전에서 23번째 홈런을 친 오카모토. 더그아웃에서 기다리고 있던 팀 동료들이 축하인사를 하고 있다. AFP연합뉴스

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메이저리그 첫해부터 확실하게 물음표를 지웠다.

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요미우리 자이언츠 4번 타자에서 토론토 블루제이스 중심타자로 거듭난 오카모토 가즈마(30)가 '슈퍼스타' 오타니 쇼헤이(32·LA 다저스)를 넘어 새로운 이정표를 세웠다. 25일(한국시각) 보스턴 레스삭스와 원정경기에서 시즌 23호 홈런을 터트려, 일본인 선수 메이저리그 데뷔 시즌 최다 홈런 기록을 갈아치웠다.

'이도류'로 메이저리그를 뒤흔든 오타니. 2018년 LA 에인절스 소속으로 빅리그에 데뷔해 그해 '22홈런-61타점'을 올렸다. 조지마 겐지가 2006년 시애틀 매리너스에서 기록한 '18홈런'을 가볍게 넘었다. 오카모토의 요미우리 4번 타자 선배 마쓰이 히데키는 2003년 뉴욕 양키스에서 16홈런을 치고, 스즈키 세이야는 2022년 시카고 컵스에서 14개를 때렸다.

전반기에 무섭게 대포를 가동했던 무라카미 무네타카(26·시카고 화이트삭스)보다 먼저 '23홈런'에 도달했다.

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오카모토와 나란히 꿈의 무대에 오른 무라카미는 5월까지 20개를 쏟아내며 센세이션을 일으켰다. 5월 28일 미네소타 트윈스전에서 20호를 가동했다. 메이저리그 신인 최초로 6월이 오기 전에 20홈런을 기록했다.

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홈런 선두를 달렸던 '괴물' 무라카미는 5월 말 햄스트링 부상으로 브레이크가 걸렸다. 올스타 브레이크를 앞둔 지난 11일 복귀했으나 '20홈런'에 멈춰 있다. 일본에서 센트럴리그 홈런왕 경쟁을 했던 둘이 아메리칸리그 신인왕 유력 후보다.

24일 미국 메시추세츠주 보스턴 팬웨이파크. 3번-3루수로 나선 오카모토는 7회초 3점 홈런을 쏘아 올렸다. 1사 1,2루에서 보스턴 우완 그렉 위저트가 던진 초구 시속 155km 싱커를 받아쳤다. 스트라이크존 한가운데로 몰린 공을 받아쳐 팬웨이파크 중앙 펜스 너머로 날렸다. 비거리 124.4m.

오타니는 요미우리에서 11시즌을 뛰고 올시즌 메이저리그 진출에 성공했다. 첫해부터 빠르게 적응해 토론토의 중심타자로 자리잡았다. AP연합뉴스

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오카모토는 앞선 5회 팬웨이파크 좌측 그린몬스터 상단을 때리는 2루타를 쳤다. 1,3회 삼진과 내야 땅볼로 아웃된 뒤 두 타석 연속 장타를 날리며 부활을 알렸다. 5타수 2안타 3타점. 0-4로 끌려가던 토론토는 오카모토의 홈런으로 3-4로 따라갔다. 그러나 흐름을 바꾸지 못하고 4대6으로 패했다.

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오카모토는 경기 후 가진 인터뷰에서 "기록을 특별히 의식하지 않았다"라고 했다. 그는 "매일 부상 없이 뛸 수 있다면 좋겠다. 영상을 보면서 경기를 준비했다. 내일도 힘내겠다"라고 덤덤하게 소감을 밝혔다.

마음의 부담을 덜었다.

오카모토는 전반기에 22홈런을 치고 타격 부진에 빠졌다. 전날까지 올스타 브레이크 이후 25타석 연속 무안타에 그쳤다. 지난 23일 탬파베이 레이스전엔 선발 라인업에서 제외됐다. 메이저리그에서 처음으로 7회말 대타로 출전했다. 2사 주자 없는 상황에서 헛스윙 삼진으로 돌아섰다. 풀카운트에서 낮은 코스로 가라앉는 체인지업에 당했다.

오카모토는 요미우리 4번 타자로 2018년부터 2023년까지 6년 연속 '30홈런'을 넘었다. 2023년 개인 최다인 41개를 때렸다. 지금 같은 페이스를 유지한다면 30홈런을 넘어 40개까지 가능해 보인다.

23일까지 101경기에 나가 타율 0.227(366타수 83안타). 23홈런, 65타점, OPS(출루율+장타율) 0.759를 기록 중이다. 아메리칸리그 홈런 공동 6위, 타점 공

메이저리그 첫 홈런을 때린 오카모토를 팀 동료들이 격하게 축하해주는 장면. AFP연합뉴스

동 7위다. 요미우리에서 뛸 때보다 타율이 떨어졌지만 파워와 타점 생산력은 여전히 좋다. 일본 최고 선수는 메이저리그에서 통한다는 걸 확인했다.

오카모토는 일본에서 11시즌 동안 통산 타율 0.277을 기록했다. 2025년 69경기에서 0.327를 올리고 더 큰 무대를 찾아 떠났다.

'개척자' 노모 히데오부터 시작해 사사키 가즈히로, 스즈키 이치로, 오타니까지 일본 선수 4명이 메이저리그 신인왕에 올랐다. 올 시즌 5번째 수상자가 나올 수도 있다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com