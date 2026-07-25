'이럴수가' 류현진한테 4점 뽑았는데... 송승기 1.2이닝 5실점 충격 강판[대전 현장]

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 2회말 무사 2루 송승기가 김태연에 2점홈런을 허용한 뒤 아쉬워하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 2회말 송승기가 마운드를 내려가고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 2회말 2사 2,3루 오재원이 역전 2타점 적시타를 치고 2루까지 진루하며 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스의 선발 야구가 이렇게나 안풀린다.

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LG 선발 송승기가 4점의 리드를 지키지 못하고 2이닝을 못 버티고 강판됐다.

송승기는 25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 원정경기에 선발등판해 1⅔이닝 동안 6안타(2홈런) 2탈삼진 5실점으로 강판됐다.

1회초 박해민의 선제 투런포, 오스틴 딘의 솔로포로 3-0으로 앞섰고, 2회초 박해민의 적시타로 4-0까지 앞서며 8연패 탈출을 위한 가장 좋은 타격의 폭발이 초반에 터졌다.

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하지만 송승기가 4점의 리드를 막지 못했다.

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1회말은 삼자범퇴로 잘 막아냈는데 2회에 무너지고 말았다.

선두 노시환에게 2B2S에서 던진 144㎞의 직구가 한가운데로 몰렸고 노시환이 이를 좌월 솔로포로 연결했다.

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5번 페라자의 타구가 높게 떴는데 이것이 햇볕에 들어가는 바람에 중견수 박해민이 타구 판단을 하지 못했고 중전 안타가 됐다. 그사이 페라자가 2루까지 달려 2루타. 그리고 김태연이 2B2S에서 가운데로 몰린 144㎞의 직구를 또 좌측 담장 넘어로 보냈다. 4-3.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 선발투수 송승기가 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 선발투수 류현진이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 2회말 포수 이주헌이 박동원과 교체되고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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이도윤을 투수앞 땅볼, 최재훈을 3루수앞 땅볼로 잡아내 2아웃이 됐으나 박정현에게 중전안타, 심우준에게 우중간 안타를 맞았고 심우준에게 2루 도루를 허용해 2사 2,3루의 위기가 찾아왔는데 신인 오재원에게 2타점 좌중간 안타를 맞고 결국 4-5. 역전을 당했다. 좌익수 홈송구가 되는사이 오재원이 2루까지 달려 2사 2루의 위기가 이어졌고 결국 김진수로 투수교체. 포수도 이주헌에서 박동원으로 바뀌었다.

문현빈 타석에서 원바운드 볼로 2사 3루. 문현빈이 풀카운트 승부 끝에 볼넷을 골라 1,3루가 됐다.

첫 타석에서 홈런을 친 노시환이 강한 타구를 쳤으나 2루수 정면으로 갔고 2루수 신민재가 바운드를 잘 맞춰 잡아내 1루로 던져 길고긴 2회말이 끝났다.

한화도 5-4로 앞섰지만 2회까지 6안타(2홈런) 1볼넷 1탈삼진 4실점으로 부진한 선발 류현진을 교체했다. 3회초부터 박준영(68번)이 구원 등판했다. 전날 선발 등판한 박준영(95번)과는 동명이인이다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com