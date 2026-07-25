박재현 3000만원 자동차 획득 연타석포-나성범 20호포-김도영 29호포-하주석 3출루-양현종 7승-김민규 10도루...KIA, 오늘만 같아라 [광주 현장]

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 2회말 무사 1루 박재현이 2점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] KIA가 키움을 꺾고 전날 패배를 설욕했다.

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KIA 타이거즈는 25일 광주기아챔피언스필드에서 열린 키움 히어로즈와의 주말 3연전 2차전에서 나성범, 박재현의 홈런포와 선발 양현종의 시즌 7승투를 앞세워 9대5로 승리했다.

전날 경기에서 9회 안치홍에게 통한의 결승 스리런포를 얻어맞고 진 KIA는 이날 승리로 3연패에서 탈출했다.

KIA는 1회부터 대거 5득점 하며 승기를 잡았다. 이날 키움 선발 박준현이 경기 시작부터 매우 저조한 컨디션으로 고전한 틈을 놓치지 않았다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 6회말 2사 1,2루 나성범이 1타점 동점타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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1번 박재현이 스트레이트 볼넷으로 출루했고, 카스트로가 우전 안타를 치며 무사 1, 3루. 믿었던 김도영이 지나치게 힘이 들어갔는지 빗맞은 내야 플라이를 쳐 김이 새나 했지만, 베테랑 나성범이 박준현의 152km 직구를 강타, 중월 스리런포로 연결시키며 화끈하게 기선 제압을 했다. 이 홈런은 나성범의 시즌 20번째 홈런. 지난해 19홈런에 그쳤는데, 2년 만에 다시 20홈런 고지를 정복하게 됐다.

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KIA는 기세를 몰아 하주석과 김규성의 연속 적시타로 1회 빅이닝을 완성시켰다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 9회초 권혁빈이 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

후반기 상승세의 키움도 가만히 있지 않았다. 키움은 2회 권혁빈이 2타점 안타를 때려 추격에 나섰다. 이어 5회 추재현이 양현종을 상대로 솔로포를 때려내 격차를 2점으로 줄였다. 박준현은 1회 이후 변화구 위주의 피칭을 하며 5회까지 무실점으로 버텼다.

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팽팽하던 양팀 경기는 후반 KIA쪽으로 기울었다. 7회말 박재현이 바뀐 투수 정다훈을 상대로 도망가는 솔로포를 때려냈다. 자신의 시즌 11호포. 여기에 대타 김선빈까지 타점 생산 대열에 합류하며 점수차를 벌렸다.

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 8회말 김선빈이 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

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하이라이트는 8회. 박재현이 최현우를 상대로 다시 한 번 홈런을 쳐냈다. 개인 첫 연타석 홈런. 이 홈런은 구장 우중간에 있는 자동차 전시존을 때렸다. 박재현은 약 3000만원 상당의 KIA 셀토스 자동차를 받게 됐다. 구장 분위기가 최고조로 달한 가운데 김도영까지 홈런을 쳤다. 김도영의 시즌 29호 홈런. 이날 대전에서 오스틴(LG)이 먼저 29홈런을 쳤는데, 김도영이 곧바로 따라갔다.

키움은 9회 이형종이 투런포를 때려내 마지막 자존심을 살렸다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 6회말 2사 1,3루 김도영이 1타점 적시타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

KIA는 선발 양현종이 5이닝 3실점을 했지만, 더운 날씨 속 노련한 투구로 시즌 7승을 달성했다. 이후 성영탁-전상현-정해영 필승조를 모두 가동하며 연패를 끊었다. 점수차가 벌어진 9회에는 이태양을 올려 경기를 마무리 했다. 박준현은 1회 5실점을 극복하지 못하며 시즌 5패째를 떠안아야 했다.

한편, 23일 트레이드 된 하주석은 이날 7번-2루수로 선발 출전해 첫 타석 1타점 2루타에 사구 2개까지 3출루 경기를 하며 성공적으로 신고식을 마쳤다. 신인 김민규는 이날 10번째 도루를 하며 타이거즈 프랜차이즈 고졸 선수 2번째 신인 10도루를 달성했다. 고졸 신인 첫 10도루 주인공은 김도영이다.

광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com