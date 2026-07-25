결승 스리런포보다 멋졌던 나성범의 품격...왜 더그아웃에 뒷걸음으로 들어갔을까 [광주 현장]

사진출처=중계화면 캡처

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[광주=스포츠조선 김용 기자] 끝까지 발을 떼지 못한 나성범.

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KIA 타이거즈는 25일 광주기아챔피언스필드에서 열린 키움 히어로즈전에서 9대5로 승리했다. 3연패 탈출.

선봉에 캡틴 나성범이 있었다. 나성범은 1회 박준현을 상대로 선제 스리런포를 날리며 기세를 가져왔다. 흐름상 매우 중요한 홈런이었다.

그리고 개인 20홈런 고지를 정복했다. 지난해 부상으로 인해 10홈런에 그친 아픔을 털어냈다.

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그런데 나성범이 더욱 돋보인 장면이 있었다. 7회말 공격. 박재현의 홈런으로 6-3 리드를 잡은 KIA. 2사 후 나성범 타석. 마운드에는 키움 신인 정다훈.

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나성범이 친 타구가 강하게 투수쪽으로 날아갔고, 정다훈은 왼 발목 안쪽 복숭아뼈 부근을 강타했다. 일단 경기이기에 나성범은 1루까지 열심히 뛰어 세이프 판정을 받자마자 마운드쪽으로 뛰어갔다.

사진출처=중계화면 캡처

정다훈이 쓰러져 너무 아파하자 나성범도 어쩔줄 몰라하며 상태를 살폈다. 19세 어린 신인 투수라 아픔을 참고 씩씩하게 털고 일어나 공을 던져보려 애썼다. 보통 그럴 때는 투수가 괜찮을 거 같으면 자신을 걱정해주는 타자에게 괜찮다는 사인을 보내거나 얘기를 하고, 그 때 타자가 자신의 위치로 들어가는데 정다훈은 고통에 다시 공을 던져야 한다는 일념에 나성범을 챙기지 못하는 모습.

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나성범은 대주자 김민규와 교체돼 더그아웃으로 들어가면 되는데, 계속해서 마운드 주변을 서성였다. 미안하다는 말이라도 다시 한 번 전하고픈 모양이었는데, 정다훈이 연습 투구를 해 말을 걸 수도 없었다. 나성범은 더그아웃으로 돌아가는데 정다훈이 크게 다치지 않았는지, 공을 제대로 던질 수 있는지 끝까지 확인하려 뒷걸음으로 들어갔다. 한참이나 정다훈의 연습 투구를 지켜본 나성범은 그제서야 더그아웃으로 들어갔다.

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나성범 1989년생, 정다훈 2006년생. 띠동갑도 넘는 17년 엄청난 차이의 다른 팀 후배를 진심으로 걱정하는 나성범의 모습이 멋진 장면이었다.

광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com