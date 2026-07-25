'드디어 터졌다 메가트윈스포' 문정빈-오스틴-박해민 12타점 합작 LG 15-11 재역전승. 8연패 끊고 후반기 첫승 신고[대전 리뷰]

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 무사 만루 문정빈이 2타점 적시타를 치고 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 2사 만루 염경엽 감독이 오스틴의 2타점 적시타에 홈을 밟은 박해민과 홍창기를 맞이하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 2사 만루 오스틴의 2타점 적시타가 터진 후 전광판에 LG가 4회 올린 9득점이 전광판에 나타나고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스가 천신만고 끝에 8연패에서 벗어났다.

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LG는 25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 원정경기서 엄청난 타격전 끝에 15대11로 재역전승을 거뒀다. 지난 8일 대구 삼성전 이후 8연패한 끝에 무려 17일만에 1승을 거뒀다. 후반기 7연패 끝 첫 승이다. 한화는 3연승을 달리며 5할 승률에 1승을 남겼지만 아쉽게 다시 밀렸다.

한화 류현진과 LG 송승기의 왼손 선발에 두 팀은 맞춤 타선을 냈다.

한화는 심우준(유격수)-오재원(좌익수)-문현빈(중견수)-노시환(지명타자)-페라자(우익수)-김태연(1루수)-이도윤(2루수)-최재훈(포수)-박정현(3루수)로 선발 라인업을 구성했고, 한화는 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-이재원(좌익수)-오스틴(1루수)-문정빈(지명타자)-문보경(3루수)-구본혁(유격수)-이주헌(포수)-신민재(2루수)로 맞섰다.

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초반부터 타선이 터졌다. 홈런이 나오면서 양팀 선발이 조기 강판되며 빠르게 불펜들이 나왔다.

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LG가 초반 홈런포로 8연패 탈출 의지를 강하게 보였다.

1회초 홍창기의 안타에 이어 박해민이 몬스터월을 넘기는 선제 투런포를 날렸다. 1사후엔 오스틴이 좌측 담장을 넘어가는 시즌 29호 솔로포를 쳤다.

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2회초에도 2사 1,2루서 박해민이 적시 우전 안타를 쳐 1점을 추가해 4-0까지 앞섰다. LG는 지난해 류현진을 상대로 25이닝 동안 3점만 뽑았는데 이번 첫 만남에서 2이닝 동안 4점을 얻었다. 그만큼 연패 탈출을 위한 집중력이 높았다.

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그러나 2회말 한화의 방망이가 폭발했다.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 무사 1루 박해민이 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 2회말 2사 2,3루 오재원이 역전 2타점 적시타를 치고 2루까지 진루하며 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 2회말 무사 2루 김태연이 2점홈런을 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

선두 노시환이 좌중간 솔로포를 쳤고, 페라자가 행운의 2루타를 치고 나간 뒤 김태연이 좌월 투런포를 쳤다. 이도윤과 최재훈이 내야 땅볼 아웃이 되며 2회말이 끝나는가 했지만 아니었다. 박정현과 심우준의 연속 안타에 이어 심우준의 2루 도루로 2사 2,3루가 됐고 신인 오재원이 역전 2타점 좌전안타를 쳐 기어이 5-4 역전을 했다. 결국 LG는 선발 송승기를 내리고 김진수를 올릴 수밖에 없었다.

류현진도 제 컨디션이 아니라 판단했는지 3회초부터 박준영(68번)이 올랐다. 송승기는 1⅔이닝 6안타(2홈런) 2탈삼진 5실점, 류현진은 2이닝 6안타(2홈런) 1볼넷 1탈삼진 4실점에 그쳤다.

LG는 3회초 문정빈의 2루타와 구본혁 바뀐 포수 박동원의 연속 볼넷으로 2사 만루의 찬스를 만들었으나 대타 오지환이 유격수 앞 땅볼로 물러나 무산.

그러나 4회초 후반기 최대 빅이닝을 만들었다. 무려 9득점을 하며 흐름을 완전히 뒤집은 것.

선두 홍창기의 중전안타와 박해민의 우익선상 2루타로 무사 2,3루의 찬스를 만들었고 3번 이재원이 몸에 맞는 볼로 출루해 무사 만루의 가장 좋은 기회를 얻었다.

오스틴의 타석에서 결국 한화는 투수를 이형범으로 교체. 그런데 하주석과 트레이드로 온 이형범은 아쉽게도 한화 유니폼을 입고 첫 등판에서 아쉬운 피칭을 했다. 부담스러운 상황이어서였을까. 제구가 좋지 않았다.

오스틴은 침착하게 공을 골라냈고 스트레이트 볼넷으로 5-5 동점을 만들었다. 이어 문정빈이 2타점 중전안타를 쳐 7-5로 역전했고 문보경은 몬스터월을 맞히는 2루타로 1점을 더했다. 8-5. 구본혁의 2루수앞 땅볼 때 3루주자 문정빈이 홈에서 태그아웃돼 첫번째 아웃카운트가 올라갔다.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 2회말 노시환이 좌중월 솔로홈런을 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 무사 1루 박해민이 선제 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 오스틴이 좌월 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

박동원의 3루수앞 땅볼 때 3루주자 문보경이 홈을 밟아 9-5.

이어진 2사 1루서 이교훈으로 투수가 바뀌었는데 이교훈의 제구가 좋지 않았다.

오지환과 홍창기 박해민이 연달아 볼넷을 골라 1점을 더했고 이재원이 친 타구를 유격수가 잡아 2루로 던졌는데 박해민이 먼저 2루에 도착해 세이프되며 이닝이 끝나지 않았다. 1점이 더해져 11-5. 그리고 오스틴의 2타점 좌전안타로 13-5까지 벌어졌다.

8점차가 됐지만 한화도 포기하지 않았다.

4회말 다시 반격 시작.

바뀐 LG의 세번째 투수 함덕주를 상대로 최재훈의 안타와 박정현의 볼넷, 오재원의 볼넷으로 1사 만루의 기회를 만들었다. 문현빈 차례에 대타 한지윤이 나섰고 LG는 투수를 우강훈으로 교체.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 선발투수 류현진이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 선발투수 송승기가 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 7회초 1사 1루 문정빈이 좌중월 2점홈런을 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

한지윤이 우강훈으로부터 2타점 좌전안타를 때려냈다. 이어진 1사 1,2루서 노시환의 우중간 안타로 8-13. 페라자의 볼넷으로 다시 1사 만루가 됐고 김태연의 3루수앞 땅볼 때 3루 주자 한지윤이 홈을 밟아 9-13, 4점차로 줄였다.

4회까지 엄청난 타격전을 펼쳤던 두 팀은 5,6회 무득점의 소강 상태가 있었지만 7회초 문정빈이 홈런으로 연패 탈출의 쐐기를 박았다. 1사 1루서 한화 강재민으로부터 좌중간 담장을 넘기는 투런포를 쏘아올린 것. 시즌 9번째 홈런. 15-9로 다시 6점차로 앞서며 LG로 승기가 확실히 잡혔다. 한화도 7회말 한지윤의 2타점 안타로 2점을 쫓아갔지만 점수차를 줄일 뿐이었다.

이날 LG는 문정빈이 투런포 포함 3안타 4타점, 오스틴도 솔로포 포함 2안타 4타점, 박해민도 투런포 포함 3안타 4타점을 기록했다. 홍창기도 3안타 3득점으로 톱타자로 맹활약.

LG는 송승기에 이어 나온 두번째 투수 김진수가 1⅓이닝을 무실점으로 막아내며 4회초 역전해 승리 투수가 됐다. 이후 함덕주 우강훈 김진성 김영우 이정용 이우찬 손주영 등 불펜을 총동원해 지긋지긋했던 연패를 끊었다.

한화는 류현진이 내려간 뒤 불펜이 무너지면서 3연승에서 멈췄다. 오재원이 2안타 2타점, 한지윤이 2안타 4타점, 노시환이 2안타(1홈런) 2타점, 김태연이 1안타(홈런) 3타점 등 고르게 활약했지만 마운드가 아쉬웠다.

이날 LG는 14안타, 13개의 4사구를 얻어 15점을 뽑았고, 한화는 16안타와 4개의 4사구를 얻었다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 7회말 2사 2,3루 한지윤이 2타점 적시타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/