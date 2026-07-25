"내가 해결하려고, 한번 대차게 치려고 했다." 8연패 끊은 역전타+쐐기홈런 23세 77순위. 우타 삼총사 중 앞서나[대전 인터뷰]

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 무사 만루 문정빈이 2타점 적시타를 치고 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 7회초 1사 1루 문정빈이 좌중월 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 7회초 1사 1루 문정빈이 좌중월 2점홈런을 치고 염경엽 감독과 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]어려울 때 영웅이 탄생한다고 했다. LG 트윈스의 8연패를 끊은 히어로는 주장 박해민(3안타 4타점), 홈런 1위 오스틴(2안타 4타점)의 힘이 컸다.

하지만 결정적인 한방은 신예 문정빈이 날렸다.

문정빈은 25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 원정경기서 5번-지명타자로 선발출전해 4타수 3안타(1홈런) 4타점의 맹활약을 펼쳤다.

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1회초 첫 타석에서 류현진에게서 볼넷을 골라 출루했던 문정빈은 4-5로 역전당한 3회초 1사후 좌익선상 2루타를 치며 찬스를 만들었다.

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후속타 불발로 득점이 되지 않자 찬스에서 직접 타점을 올리며 팀을 승리로 이끌었다. 4회초 오스틴의 밀어내기 볼넷으로 5-5 동점이 되고 이어진 무사 만루 찬스에서 문정빈은 한화 이형범의 초구를 받아쳐 2타점 중전안타를 쳤다. 7-5 재역전을 만드는 귀중한 안타였다.

그리고 13-9로 4점차 앞선 7회초 1사 1루에선 호투하던 강재민을 끌어내리는 쐐기 투런포를 날렸다. 2B2S에서 7구째 128㎞의 커브를 잡아당겨 좌중간 담장을 넘겨버렸다. 15-9로 6점차로 다시 앞서가며 연패를 끊는다는 확신을 갖게한 홈런이었다.

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시즌 9번째 홈런으로 자신의 데뷔 첫 두자릿수 홈런에 1개만을 남겼다.

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사이클링 히트에 3루타만을 남긴 상황에서 9회초 마지막 타석에서는 볼넷으로 출루.

엄청난 장타 능력이다. 36개의 안타를 쳤는데 이 중 홈런이 9개이고 2루타가 9개, 3루타가 2개다. 장타가 절반이 넘는 20개나 되는 것.

지난해 처음 1군에서 뛰었는데 21경기에서 타율 1할6푼7리(30타수 5안타) 2홈런 4타점에 그쳤는데 올해는 완전히 달라진 모습.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 7회초 1사 1루 문정빈이 좌중월 2점홈런을 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 무사 만루 문정빈이 2타점 적시타를 치고 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 7회초 1사 1루 문정빈이 좌중월 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

경기후 만난 문정빈은 "연패 기간에 안좋았는데도 감독님께서 기회도 많이 주셨고 타격코치님들이나 형들이 좋은 말씀 많이 해주셔서 그런 부분이 많은 도움이 됐다. 너무 감사드린다"면서 "연패 중이었는데도 해민, 동원, 지환, 창기 선배님들이 분위기를 올릴 수 있게 해주셔서 다운되지 않고 야구를 할 수 있었던 것 같다"라며 코칭스태프와 선배들에게 고마움을 먼저 말했다.

4회초 역전타에 대해 묻자 "부담은 있었지만 이전 경기에서 내가 찬스를 많이 못살렸다. 그래서 이번엔 내가 무조건 해결하려고 했다"는 문정빈은 "앞 타자인 오스틴이 스트레이트 볼넷으로 나가서 이번엔 직구 한번 대차게 치려고 했는데 결과가 잘 나온 것 같다"라고 말했다.

쐐기포는 "타석에서 힘이 좀 들어간 것 같아서 라인 드라이브 타구를 치려고 한 것이 운 좋게 넘어갔다"라며 웃었다.

마지막 타석의 아쉬움도 있었다. 3B1S에서 5구째를 힘차게 스윙했는데 헛스윙이 되며 풀카운트가 됐었는데 장타를 노린 거라고. "큰 것 한번 치고 싶어서 욕심 한번 냈는데 헛스윙 해서 아쉬웠다"라고 했다.

지난해와 올해의 결과물이 다른 것은 결국 마음가짐의 차이. 문정빈은 "작년엔 무조건 내가 결과를 내려고 이상한 공에도 헛스윙 했었는데 올해는 내가 잘 칠 수 있는 코스를 치려고 한 하다보니까 좋은 결과로 나오고 있다"라고 설명했다.

LG는 현재 이재원과 송찬의 문정빈 등 우타 거포 유망주 3명이 1군에서 경쟁을 하며 시너지 효과를 내고 있다. 송찬의가 앞서나갔는데 지금의 모습을 보면 문정빈이 조금씩 앞서는 모양새다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com