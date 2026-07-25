"질 것 같지는 않았다." 캡틴의 신기한 촉. 류현진 무너뜨린 3안타 4타점 맹타까지. "1승의 소중함 알았을 것"[대전 인터뷰]

LG 트윈스 박해민이 25일 한화전서 8연패를 끊은 뒤 밝게 웃으며 인터뷰를 하고 있다. 대전=권인하 기자

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 무사 1루 박해민이 선제 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 무사 1루 박해민이 선제 2점홈런을 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]"오늘은 질 것 같지는 않았다."

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4-0에서 4-5로 뒤집혔을 때. 13-5에서 13-9로 쫓겼을 때. 아마 많은 LG팬들이 9연패를 생각했을 듯 싶다.

LG 트윈스 선수들에게도 그런 불안감이 오지 않았을까.

그런데 LG의 캡틴 박해민은 아니었단다. 박해민은 4-0이 됐을 때, 13-5가 됐을 때 안심할 수는 없었지만 그렇다고 질 것 같은 느낌은 아니었다고 했다. 그리고 오래 뛴 베테랑의 촉은 들어맞았다. LG는 25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 원정경기서 타격전 끝에 15대11의 승리를 거두고 지긋지긋했던 8연패를 끊어내고 후반기 첫 승을 신고했다.

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그리고 박해민은 2번-중견수로 선발 출전해 선제 투런포 포함 4타수 3안타 4타점 2볼넷의 맹활약을 펼치며 팀의 8연패 탈출의 선봉장이 됐다.

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1회초 무사 1루에서 상대 선발 류현진의 직구를 받아쳐 우측 몬스터월을 넘기는 투런포를 쳤고, 3-0으로 앞선 2회초 2사 1,2루에선 1타점 우전안타로 4-0의 리드를 만들었다. 하지만 2회말 선발 송승기가 무너지며 4-5 역전.

박해민은 연패의 늪으로 빠지려던 팀을 다시 일으켜 세웠다. 4회초 무사 1루에서 우측 2루타로 다시 역전 찬스를 이었고 문정빈의 안타때 6-5가 되는 역전 득점을 했다. 그리고 만루 찬스에서 밀어내기 볼넷으로 자신의 4번째 타점도 올렸다.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 무사 1루 박해민이 선제 2점홈런을 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 2회초 2사 1,2루 박해민이 1타점 적시타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 무사 1루 박해민이 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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경기후 만난 박해민에게 소감을 묻자 조금은 알 수 없는 표정으로 "모르겠다. LG에 와서 이렇게 연패가 길었던게 처음이다. 선취점을 내고 뒤집힌 경기도 많았고, 타자와 투수들의 밸런스가 계속 맞지 않았다. 그래서 경기하면서 이길 수 있겠지, 이겨야 되는데 라는 생각을 했었다"라며 "4-0이 됐을 때도 마음을 놓을 수 없었다"라고 했다.

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4-5로 뒤집혔을 때, 13-9로 쫓겼을 때는 어땠냐고 묻자 박해민은 "개인적인 느낌이었는데 그때는 질 것 같다는 생각은 좀 안들었던 것 같다"라는 의외의 대답을 했다. 박해민은 이어 "어제(24일)부터 경기를 볼 때 운이 조금씩 온다는 생각이 들었고 나혼자만의 느낌이었는지는 모르겠지만 엄청나게 부담되지는 않았고 지지는 않겠지라는 생각이 들었다"라고 말했다.

박해민은 "선수들도 연패 기간 동안 느낀 게 많았을 거라고 생각한다. 1승에 대한 소중함도 느꼈을 것이다"라며 "이렇게 한번 크게 흔들렸으니 후반기 남은 경기에서는 크게 흔들리지 않을 것 같다. 앞으로 우리가 할 수 있는 것을 하다보면 작년같은 경기가 나올 수도 있을 것이다. 눈앞에 있는 것부터 해결해 나가야 할 것 같다"라고 주장으로서 긍정적인 미래를 말했다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com