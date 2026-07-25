'홈런 배트는 왜 던졌나' 포효했던 구자욱, 이재현 4시즌 연속 10홈런에 누구보다 크게 웃었다...헬멧 두들기며 격한 축하

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 3회초 2사 3루 삼성 구자욱이 투런포를 터뜨린 이재현을 반기고 있다. 잠실=박재만 기자

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 3회초 2사 3루 삼성 구자욱이 투런포를 터뜨린 이재현을 반기고 있다. 잠실=박재만 기자

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 6이닝 1실점 호투를 펼친 삼성 선발 원태인과 유격수 이재현이 미소 짓고 있다. 잠실=박재만 기자

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[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 우리 재현이 장하다.

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삼성 주장 구자욱은 누구보다 기뻤다. 역전 적시타를 터뜨린 뒤 누구보다 뜨겁게 포효했던 구자욱은 후배 이재현이 잠실 담장을 넘기자 자신의 일처럼 기뻐했다. 홈런 배트를 던지는 짓궂은 장난부터 헬멧을 두들기는 격한 축하까지, 부상을 이겨내고 돌아온 후배를 향한 진심이 담긴 세리머니였다.

25일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 삼성 라이온즈의 경기. 1-0으로 뒤지고 있던 삼성은 3회 순식간에 경기를 뒤집었다.

테이블세터 김지찬과 김성윤이 연속 안타를 때려낸 뒤 더블 스틸까지 성공하며 상대 배터리를 흔들었다. 1사 2, 3루 역전 찬스에서 타석에 들어선 구자욱은 두산 선발 잭로그의 146㎞ 직구를 밀어쳐 잠실구장 좌중간을 완벽하게 갈랐다.

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타격 직후부터 장타를 직감한 구자욱은 전력 질주해 3루까지 내달렸고, 2타점 적시 3루타를 완성한 뒤 포효했다. 주장답게 더그아웃의 분위기를 끌어올린 한 방이었다.

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하지만 구자욱의 세리머니는 여기서 끝이 아니었다.

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 3회초 1사 2,3루 삼성 구자욱이 적시타를 날린 뒤 포효하고 있다. 잠실=박재만 기자

디아즈의 2루수 땅볼로 2사 3루가 이어졌고, 타석에는 이재현이 들어섰다. 잭로그의 145㎞ 직구가 스트라이크존에 들어오자 이재현의 배트가 힘차게 돌아갔다. 맞는 순간 홈런임을 직감할 수 있었던 타구는 잠실구장 좌측 담장을 넘어가는 비거리 125m 투런포가 됐다.

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올 시즌 부상으로 마음고생이 심했던 이재현이 달성한 4시즌 연속 두 자릿수 홈런. 의미 있는 기록이 완성되는 순간이었다.

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 3회초 2사 3루 삼성 이재현이 투런포를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자

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득점 후 홈에서 후배를 기다리던 구자욱은 누구보다 들뜬 모습이었다. 이재현이 홈플레이트를 밟자마자 홈런 배트를 던지며 장난을 쳤고, 이내 헬멧을 두들기며 격하게 축하를 건넸다. 아끼는 후배가 부상을 털고 중요한 순간 홈런포를 터뜨린 것이 너무나 기특한 듯 환한 미소를 감추지 못했다.

평소에도 후배들을 살뜰하게 챙기는 주장 구자욱답게 자신의 역전타보다 후배의 기록 달성을 더 기뻐하는 모습이었다. 역전 적시타를 날린 직후 포효했던 구자욱은 이재현의 홈런이 터지자 가장 먼저 달려가 특별한 축하를 선물했다.

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 3회초 2사 3루 삼성 구자욱이 투런포를 터뜨린 이재현을 반기고 있다. 잠실=박재만 기자

전날 3회 9득점 빅이닝을 만들었던 삼성의 좋은 흐름은 이날도 이어졌다. 쫓기지 않고 기회를 기다렸던 삼성은 김지찬과 김성윤이 만든 찬스를 구자욱의 역전 3루타와 이재현의 투런포로 완벽하게 마무리했다.

1회 실점 후 6회까지 무실점 호투를 펼친 선발 원태인 역시 이닝을 마친 뒤 이재현의 머리를 쓰다듬으며 기록 달성을 축하했다.

주장의 포효가 역전을 만들었고, 후배의 홈런이 승기를 굳혔다. 그리고 그 누구보다 크게 기뻐한 것은 바로 주장 구자욱이었다. 홈런 배트를 던지는 짓궂은 장난과 헬멧을 두들기는 격한 축하는 삼성이 왜 1위를 달리고 있는지를 보여준 또 하나의 장면이었다.

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 3회초 1사 2,3루 삼성 구자욱이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 3회초 2사 3루 삼성 구자욱이 투런포를 터뜨린 이재현을 반기고 있다. 잠실=박재만 기자

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 3회초 2사 3루 삼성 구자욱이 투런포를 터뜨린 이재현을 반기고 있다. 잠실=박재만 기자

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 3회초 2사 3루 삼성 이재현이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 6이닝 1실점 호투를 펼친 삼성 선발 원태인과 유격수 이재현이 미소 짓고 있다. 잠실=박재만 기자