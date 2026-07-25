3000만원 자동차를 눈앞에서 놓쳐, 그 차를 샀는데, 그 차가 공짜로 내 것이 됐다 [광주 현장]

사진=김용 기자

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[광주=스포츠조선 김용 기자] "그 때 너무 아쉬워서 이 차를 샀는데..."

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KIA 타이거즈 2년차 외야수 박재현의 기세가 엄청나다.

지난해 인천고를 졸업하고 입단한 신인. 그 때부터 남다른 타격 재능과 빠른 발이 이범호 감독의 눈에 띄었다. 지난해 신인 선수가 58경기 기회를 받았으니, 결코 적지 않은 경기수였다.

그리고 박재현은 2년 만에 KIA의 리드오프, 주전 좌익수로 발돋움했다. 풀타임이 처음이라 당연히 오르락, 내리락이 있고 어설픈 면들도 있지만 이대로 성장한다면 이 선수가 어디까지 뻗어나갈지 궁금해지는 유형이다.

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그런 박재현이 25일 광주기아챔피언스필드에서 열린 키움 히어로즈전에서 대형 사고를 쳤다. 생애 첫 연타석 홈런을 치며 팀의 9대5 승리를 이끌었다. 팀을 3연패 수렁에서 건저낸 활약이었다. 7회 첫 홈런은 5-3 2점차 불안한 리드에서 기세를 가져오게 하는 중요한 홈런이었다. 8회 두 번째 홈런을 더 중요했다.

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왜일까. 챔피언스필드 우중간쪽 외야 관중석에는 'KIA 홈런존'이 있다. 관중들에게 KIA 자동차 홍보도 하면서, 이 존을 홈런으로 맞힌 선수에게 그 자동차를 선물하는 특별한 이벤트존이다. 최근 한화 이글스 문현빈이 이 존을 직격해 약 3000만원 상당의 '셀토스' 자동차를 받게 됐다.

사진제공=KIA 타이거즈

박재현이 여길 맞혔다. 홈런 한 방에 '초대박'이 터진 것. 그런데 박재현의 사연을 듣고 보니 웃어야 할 지, 울어야 할 지 모르는 상황이다.

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박재현은 "KT 위즈와 경기할 때 그 쪽으로 홈런을 쳤다. 그런데 딱 그 앞에 떨어지더라. '아 저기는 너무 멀다' 하고 그 경기 후 자동차를 샀다"고 밝혔다. 그 아쉬움에 차종도 똑같은 '셀토스'로 구입했고, 차가 나와 이제 직접 운전을 하며 출퇴근을 한 지 약 한 달 정도 됐다고.

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그런데 그 똑같은 차가 생겼으니 난감해졌다. 박재현은 "이번에 받게되는 차를 어떻게 할 지는 가족들과 상의를 해보겠다"며 밝게 웃었다. 부모님 선물로 갈 가능성이 높아졌다.

자동차도 자동차지만 박재현의 홈런수는 단숨에 12개로 늘었다. 지금 기세면 20홈런도 충분히 가능해 보인다. 이미 도루는 16개를 해놨다. 20홈런-20도루 기록도 충분히 노려볼만한 흐름이다. 박재현은 "20-20 클럽에 가입하면 너무 좋을 것 같기는 하다. 그런데 그걸 또 의식하면 또 다른 것들을 잃어버릴 수 있다. 내가 할 수 있는 것에 최선을 다 하는 게 첫 번째"라고 하며 "고등학교 때부터 홈런을 거의 쳐본 적이 없다. 프로에 와서 타석을 많이 소화하고 경험을 쌓으니 그냥 나오는 것 같다. 홈런을 치고 싶어 친 경우는 없었다. 감독님께서 나를 경기에 내보내주시는 이유가 홈런을 치라고 하는 건 아닐 것이다. 그 부분을 생각하며 경기에 임하겠다"고 의젓하게 얘기했다.

광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com