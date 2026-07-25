'30억 마지막 해' 천하의 이종범 뛰어넘었는데, KIA 냉정한 트레이드…"연습량 다시 늘리자"

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 4회 롯데 박찬형 타구를 실책한 KIA 2루수 김선빈. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.08/

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[스포츠조선 김민경 기자] "연습량을 다시 늘리자고 이야기했다."

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이범호 KIA 타이거즈 감독은 전반기 막바지쯤 베테랑 2루수 김선빈을 불러 이야기를 나눴다. 감독의 눈에는 김선빈이 체력 저하로 공수에서 안 좋은 플레이들이 나오는 듯했다.

김선빈은 올 시즌을 앞두고 반복되는 종아리 근육 부상에서 벗어나고자 10㎏ 이상 체중 감량을 하고 시즌을 맞이했다. 시즌 초반에는 가벼워진 몸놀림을 보여줬고, 기대대로 부상 관리도 잘되고 있는데 무더운 여름이 찾아오자 체력이 떨어지기 시작했다.

이 감독은 "(김)선빈이를 불러서 '체력이 떨어진다고 생각해서 연습량을 줄이면 스피드나 모든 게 다 줄어드니까. 연습량을 다시 늘리자'고 이야기했다. 전반기 마지막부터 후반기 들어와서 연습량을 조금 더 늘렸다. 펑고도 많이 받고, 방망이도 많이 치고, 고참일수록 그런 훈련들을 자꾸 더해야 한다고 조언을 해주고 있다. 연습량을 늘리니까 경기할 때 체력적으로 힘들 수는 있겠지만, 경기 전에 훈련량을 늘렸을 때 자기가 가진 감각들이 더 살아나기도 한다"고 이야기했다.

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이 감독은 후반기에 반등해야 할 선수로 김선빈과 제임스 네일 2명을 꼽기도 했다. 아시아쿼터 유격수 제리드 데일 영입 효과를 보지 못하고 지난 5월 방출한 뒤로 김규성 정현창 박민 등을 상황마다 돌아가며 기용해야 했다. 풀타임 경험이 부족한 선수들이 유동적으로 유격수를 맡고 있는 만큼 중앙 내야에서 김선빈의 몫이 더 중요해졌다.

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김선빈은 올 시즌 90경기에서 타율 2할5푼9리(297타수 77안타), 1홈런, 28타점, OPS 0.679를 기록하고 있다. 지난달 30일 광주 SSG 랜더스전에서 개인 통산 1798안타를 기록, 타이거즈 레전드 이종범(1993~2011년)을 제치고 프랜차이즈 최다 안타 신기록을 세웠다.

김선빈은 천하의 이종범을 뛰어넘고도 "올해 마음에 들진 않는다. 모르겠다. 결과가 안 나오다 보니까 위축되는 것도 있고, 안 풀리다 보니까 과감하게 플레이하지 못하는 것도 있는 것 같다. (특타는) 팀에 너무 민폐라서. 도움이 되려면 해야 했다"며 마냥 웃지 못했다.

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후반기는 훈련량 증가 효과인지 타석에서 결과는 좋다. 타율 4할7푼6리(21타수 10안타), 3타점을 기록하고 있다. 수비가 자꾸 흔들린다. 올 시즌 실책 4개 중 3개가 7월에 집중됐다. 실책이 모두 치명적이었던 터라 더 뭇매를 맞았다.

18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 3회초 2사 3루 김선빈이 1타점 2루타를 치고 질주하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 등번호 30번의 KIA 홈 유니폼을 입고 취재진에 포즈를 취하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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그런 와중에 KIA가 23일 한화 이글스와 깜짝 트레이드를 단행했다. 투수 이형범을 내주고 내야수 하주석을 받아오기로 한 것.

하주석은 2012년 1라운드 1순위로 한화에 입단할 당시 대형 유격수로 평가받은 선수다. 구단의 기대대로 성장하진 못했지만, 현재 KIA에 있는 젊은 내야수들보다는 타격에 확실히 강점이 있다는 평가를 받는다. 수비는 빼어나다고 말하긴 어려우나 안정적으론 한다. 한화에서는 심우준 이도윤 등에게 밀려 기회를 얻지 못했지만, KIA는 이 감독이 원해서 하주석을 선택했다. 당장은 하주석에게 많은 기회가 갈 전망이다.

KIA는 하주석을 유격수로만 쓰려고 데려오지 않았다. 다음 시즌부터는 주전 유격수로 김도영을 기용할 예정이다. 하주석 영입 배경에는 최근 김선빈이 공수에서 흔들린 영향이 더 큰 것으로 보인다.

심재학 KIA 단장은 "(이)형범이가 올해 잘해 주고 있었는데, 지금 우리 유격수하고 2루수 쪽에서 워낙 승리 기여도가 많이 떨어지다 보니까. 감독도 많은 생각을 한 것 같다"고 설명했다.

하주석은 25일 광주 키움 히어로즈전에 7번타자 2루수로 선발 출전했다. 김선빈은 이틀 연속 벤치에서 시작했고, 이날은 경기 후반 대타로 나섰다. 두 선수는 나란히 1안타 1타점을 기록하며 9대5 승리에 힘을 보탰다.

김선빈은 2024년 시즌을 앞두고 KIA와 3년 30억원에 2번째 FA 계약을 했다. 올해가 계약 마지막 해다. 건강히 부활을 노래한 시즌, 머릿 속이 가장 복잡한 시점에 하주석과 경쟁까지 신경 써야 하는 상황에 놓였다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회초 무사 1루 심우준의 내야땅볼때 수비 실수를 범한 김선빈이 아쉬워하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com