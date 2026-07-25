'사상 초유' 열받은 채로 퇴장한 고우석, 해명도 안통했다…앞으로 어떻게 되나

통역을 통해 억울해하는 고우석. 사진=MiLB 중계 화면 캡쳐

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[스포츠조선 나유리 기자]고우석은 통역을 통해 억울한 표정으로 해명을 했지만 심판들은 듣지 않았다. 분노의 퇴장으로 마운드를 내려오고 말았다.

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트리플A행을 통보받은 고우석이 새팀에서 첫 공을 던지기 전, 황당한 퇴장을 당했다. 현재 미네소타 트윈스 산하 트리플A팀인 세인트폴 세인츠 소속인 고우석은 25일(이하 한국시각) 미국 미네소타주 세인트폴 CHS필드에서 열린 마이너리그 트리플A 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 가디언스 산하)와의 경기에서 팀이 2-3으로 지고있던 7회초 마운드에 올랐다.

팀의 세번째 투수로 걸어나갔지만, 고우석은 이날 공을 한개도 던지지 못하고 다시 내려와야했다. 미국 마이너리그에서도 투수의 글러브와 손을 심판이 직접 살피며 이물질 사용 여부를 검사하는데, 고우석이 이 검사에 걸린 것이다.

심판이 고우석의 검정색 글러브를 살펴보다가 손을 넣는 글러브 안쪽에서 뭔가를 발견한듯 했고, 한참동안이나 글러브를 이리저리 살폈다. 그리고 다른 심판들도 함께 모여 글러브의 안쪽을 들여다보기 시작했다.

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고우석의 통역 그리고 세인트폴 감독까지 나왔다. 고우석은 통역을 통해 뭔가를 해명하는듯 했고, 다소 억울한 표정으로 답답해하는 표정을 지었다. 그러나 심각한 표정으로 글러브를 들여다보고 살펴다보던 심판들은 고우석에게 퇴장을 명령했다. 한 심판이 고우석의 글러브를 압수해 그대로 가지고 들어갔다. 글러브는 정밀 검사를 받을 것으로 보인다. 고우석은 화가 난 얼굴로 라커에 들어갔고, 세인트폴은 부랴부랴 대체 투수가 불펜에서 몸을 풀기 시작했다.

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메이저리그는 '파인 타르'라고 불리는 끈적한 물질을 사용해 투구시에 도움을 받는 투수들이 과거부터 암암리에 존재했다. 오래 전부터 '끈적이'를 사용하는 투수들이 의심을 받았다가, 5~6년전부터 "거의 대다수의 투수들이 파인 타르를 사용한다"는 이야기가 퍼지기 시작하면서 사무국이 규제에 나섰다. 현재 메이저리그 규정상 이물질을 사용한 것이 적발되면, 해당 투수는 보통 10경기 출전 정지 처분을 받는다.

고우석이 실제로 투구에 도움을 주는 타르 계열 물질을 글러브 안쪽에 바르고 마운드에 올라가려고 했던 것인지 아직 단정지을 수 없다. 억울한 상황이었을 수도 있다. 그러나 심판이 뭔가 끈적이는 혹은 점성이 있는 어떤 부분을 확인했고, 다른 심판들 역시 확인을 마쳤기 때문에 정밀 검사의 필요성은 분명해 보인다.

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문제는 고우석의 현재 상황이다. 미네소타 이적 후 그토록 꿈에 그리던 빅리그 데뷔를 해낸 그는 다시 마이너행을 통보받았지만, 일단 한번 더 기회를 노리던 상황이다. 트리플A에서 눈에 띄는 성과가 있어서 빅리그 무대를 다시 밟을 수 있다. 다시 마이너행을 통보받고도 좌절하지 않았던 이유는 이런 동기부여가 명확히 존재하기 때문이었다.

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그런데 그런 선수가 과연 어리석은 부정 행위를 시도했을까. 고우석 역시 지난 2년이 넘는 시간동안 마이너리그에서 뛰었고, 마이너에서도 이물질 검사를 진행한다는 사실을 몰랐을리가 없기 때문에 이 상황이 더욱 의아하다.

만약 이대로 징계가 확정되면 고우석의 이미지는 큰 손상을 입게 된다. 특히 메이저리그에서 이물질 사용과 관련해 드라마틱하게 번복이 된 사례가 거의 없는데다, 검사가 매 경기 진행되다보니 최근 적발 사례 조차 없었다.

고난의 시간을 지나 마침내 희망의 빛을 찾았는데, 올 시즌이 끝난 후 거취가 아직 확정되지 않은 상황에서 고우석에게 뜻밖의 시련이 찾아왔다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com