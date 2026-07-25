'이게 꿈은 아니겠지' 올 시즌 최초 사건! 선발승→선발승→선발승→선발승

16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 승리한 SSG 이숭용 감독이 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.16/

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[스포츠조선 나유리 기자]4경기 연속 선발승이라니 이게 꿈은 아니겠지. 드디어 톱니바퀴가 맞물려 돌아간다.

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SSG 랜더스가 4연승을 달렸다. SSG는 25일 인천 NC 다이노스전에서 10대4로 대승을 거뒀다. 최근 4연승이다. 지난 22일 부산 롯데 자이언츠전 7대3 승리에 이어 이튿날에도 롯데를 5대2로 꺾었고, 이번 주말 NC와의 3연전에서는 2경기를 먼저 잡으며 빠르게 '위닝시리즈'를 확보했다.

5월 이후 최악의 시기를 보냈던만큼 4연승 자체가 감격이다. SSG의 마지막 4연승은 시즌 초반이었던 4월 21일 대구 삼성 라이온즈전~4월 25일 인천 KT 위즈전 당시 5연승 이후 처음이다. 5월 중순 '악몽의 13연패'를 시작으로 전력이 크게 흔들리며 팀 순위와 승률이 추락한 SSG는 아직까지 시즌 순위는 9위다. 9위 탈출도 쉽지 않은 상황이지만, 꼴찌 추락 위기까지 맞았던 가운데 일단 10위 키움 히어로즈와의 격차를 3경기 차로 벌렸다.

무엇보다 감격적인 사실은 4연승 모두 선발승이라는 것. 이 역시 올 시즌 SSG에게 처음 있는 사건이다. 22일 롯데전 페드로 아빌라를 시작으로 23일 롯데전 김민준, 24일 NC전 토마스 해치, 25일 김건우까지 전부 선발승이 기록됐다. 아빌라보다 하루 빨리 던진 21일 부산 롯데전 선발 투수였던 타케다 쇼타도 비록 패전을 기록했지만, 투구 내용은 좋았던 것을 감안하면 5경기 연속 선발 투수들이 제 몫을 안정적으로 해준 일주일이었다.

16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 SSG 선발 아빌라. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.16/

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시즌 초반 3~4위를 오르내리던 SSG가 한 순간에 9위까지 추락한 것 역시 근원적인 이유는 선발진의 동반 부진이었다. 외국인 투수들이 기대 이하의 성적을 내는데다 국내 투수들도 자리를 잡지 못했는데, 그 여파는 불펜까지 직격탄을 날렸다.

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숫자가 많은 것을 설명해준다. SSG의 올 시즌 팀 평균자책점은 5.75로 꼴찌. 선발진 평균자책점은 6.04로 6점을 넘는 유일한 꼴찌팀이고, 나머지 팀들은 5점을 넘는 팀조차 없다. 선발진 평균자책점 1위팀은 3.67을 기록 중인 두산 베어스이고, 리그 평균은 4.47이다. 불펜은 그나마 사정이 약간 나아서 5.43으로 9위를 기록 중이다.

사실 SSG는 지금 최정, 오태곤, 고명준 등이 부상으로 빠져있다. 주축 선수들이 부상으로 대거 이탈했는데도 결국 안정적인 운영에 마운드가 얼마나 중요한 요소인지 다시 확인할 수 있었다.

9일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. SSG 김민준이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.09/

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그 중심에 외국인 투수 교체가 있다. SSG는 기다렸지만 끝내 실력 발휘를 못한 앤서니 베니지아노를 퇴출하고, 아빌라를 영입했는데 이게 지금까지 신의 한 수가 됐다. 투심을 던지는 아빌라가 KBO리그 타자들을 확실하게 요리하는 모습을 보여줬고, 구단의 선택이 적중했음을 증명했다. 미치 화이트의 부상 이탈에 대체 선수 실패까지 여러 악재가 동시에 겹쳤던 SSG는 결국 현재 외국인 투수 2명을 전부 교체했는데, 해치가 좋은 공을 가지고도 압도하는 투구를 하지 못하다가 아빌라의 합류 이후 마침내 첫승을 따냈다. 타케다의 안정화와 신인답지 않은 김민준 그리고 난조를 딛고 의미있는 1승을 따낸 김건우까지 함께 시너지를 얻고 있다.

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현재 순위 싸움에서 몇발짝 밀려나있는 SSG지만, 지금의 분위기가 이어진다면 다시 내년을 향한 희망을 키울 수 있다. 아직 시즌은 끝나지 않았고, 내실을 탄탄히 갖출 팀이 되기 위해서는 지금부터 준비가 필요하다. 일단 달라진 마운드가 찾지 못하던 해법을 보여주는듯 하다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com