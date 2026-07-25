'1R 루키' 얼마나 성장하려고…후반기 4할타 미쳤다! 서산표 매직 "자신감 찾아서 왔습니다"

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 6회초 무사 1,2루 오재원이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 2회초 2사 1루 오재원이 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

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[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 1라운드 지명. 지금까지는 대성공이다.

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오재원(19·한화 이글스)은 2026년 신인드래프트 1라운드(전체 3순위)로 한화의 부름을 받았다.

유신고 3학년 시절 타율 4할3푼8리 32도루 OPS(장타율+출루율) 1.195로 '호타준족' 외야수로 활약했다. 중견수 수비도 프로에서 곧바로 통할 수 있다는 평가였다.

데뷔전도 강렬했다. 개막 엔트리는 물론 개막전 1번타자 겸 중견수로 선발 출전해 3안타 경기를 펼쳤다. 역대 세 번째 고졸 신인 개막전 3안타다.

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화려하게 프로 무대에 도전장을 냈지만, 일주일에 하루 밖에 휴식이 없는 프로 무대의 벽은 분명히 존재했다. 심리적, 체력적인 부담이 따랐고, 4월 중순부터는 교체 출전하는 일이 많아졌다.

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지난 6월20일에는 처음으로 엔트리에서 말소되기도 했다. 열흘의 재정비 기간을 거친 그는 전반기 마지막 경기에서 결승타 포함 3안타를 치며 기분 좋게 휴식기를 맞았다.

전반기 마지막 경기는 후반기 활약의 '예고편'이었다. 후반기 오재원은 한층 더 안정적인 타격 능력을 뽐내기 시작했다. 9경기에 출전해 타율 4할(40타수 16안타)로 맹타를 휘두르기 시작했다.

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21일 광주 KIA전에서 4안타를 때려냈고, 25일 대전 LG전에서는 3안타 경기를 펼쳤다.

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 8회초 2사 1루 한화 대주자 오재원이 투입되고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

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김경문 한화 감독은 "전반기 마지막 경기 때 자신감을 가지면서 끝났다. 그게 후반기에도 이어지고 있는 거 같다"라며 "투수를 상대하는 레퍼토리도 많이 달라졌다. 팀이 힘든 상황이지만, (오)재원이는 잘해주고 있다"고 칭찬했다.

오재원은 "전반기 마지막 경기 때 좋은 결과가 있기도 했고, 팀도 5할을 맞추고 끝내서 심적으로 편했다. 내 개인적인 기세도 좋았던 거 같아 후반기 시작할 때도 조급함이 없이 시작할 수 있었다. 그런 부분에서 흐름을 잘 이어가고 있는거 같다"라며 "전반기 마지막 경기에 잘쳐서 그 감을 잊지 않으려고 한다. 전반기에도 힘든 부분이 있었지만, 휴식도 취했다. 감이나 기세 등 이런 자신감을 훈련할 때도 이어가려고 했다"고 말했다.

열흘의 퓨처스 시간은 큰 도움이 됐다. 쉼없이 달려오던 신인에게 잠시 호흡을 고를 수 있는 시간이었다. 오재원은 "전반기를 시작할 때는 나름대로 기세로 잘 풀어갔던 거 같다. 그러다가 팀도 중위권에서 경쟁을 하다보니 결과에 연연하기 시작했던 거 같다. 또 감독님께서 기회를 주셨지만, 제대로 잡지 못해 조급해졌다"고 밝혔다.

그는 이어 "퓨처스리그에 있으면서 생각도 정리했다. 김정혁 코치님께서 많이 알려주시면서 편하게 칠 수 있게 도와주셨다. 1군에 올라와서 그걸 토대로 자신감을 찾아서 좋은 결과가 있었던 것 같다"라며 "1군에서는 매일 경기를 하다보니 마음의 여유나 개인적으로 준비할 시간이 없었다. 한 번 퓨처스에 갔을 때 그런 부분을 많이 정비하고 올라왔다"고 이야기했다.

31일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 1회말 한화 오재원이 안타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.31/

후반기 시작이 좋지만, 한 차례의 슬럼프는 또 찾아올 수 있다. 오재원도 그 부분을 대비하기 시작했다. 오재원은 "지금은 잘 되고 있지만, 분명 안 될 순간은 올거다. 슬럼프는 찾아오게 되어 있다. 지금 잘하고 있을때 메모같은 걸 하면 좋을 거 같다. 잘될 때나 안 될 때나 내가 하는 루틴을 하면서 안 되는 시기를 벗어날 수 있게 잘 만들어야할 거 같다"고 밝혔다.

개막전 중견수였던 오재원은 최근 문현빈이 중견수로 자리를 옮기면서 좌익수로 출전하는 일이 많아졌다. 오재원은 "아직 어색하기는 하지만, 그래도 외야는 다 자신 있다. 나가서 잘하려고 한다"고 강조했다.

개인적인 성적이 조금씩 좋아지고 있지만, 오재원은 팀을 먼저 내세웠다. 오재원은 "전반기와 마찬가지로 후반기에는 개인적인 성적도 좋지만, 팀이 잘해서 가을야구에 갈 수 있게 팀에 보탬이 되는 그런 선수가 되어야 겠다"라며 "후반기에도 개인적인 성적보다는 팀이 가을야구에 갈 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com