"삼성 아닌 내 모습, 상상 안가" 3년만에 페덱 피자 먹고 '5이닝 지옥' 탈출 원태인, FA 스트레스 날린 에이스의 진심

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 선발 원태인이 호수비에 고마운 마음을 표하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 '푸른 피의 에이스' 원태인(26)이 지긋지긋했던 '5이닝 잔혹사'를 끊어내고 5경기 만에 퀄리티스타트(QS) 호투로 시즌 5승째를 챙겼다.

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원태인은 25일 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와의 원정경기에 선발 등판, 6이닝 6안타 4탈삼진 무4사구 1실점을 호투 속 팀의 4대1 승리를 견인했다.

그동안 구위나 구속 문제가 아님에도 지독한 불운 속 5이닝 피칭에 그쳤던 답답한 흐름을 깨고 김지찬 김성윤 등 야수진 도움 속에 에이스다운 안정감을 선보였다.

경기 후 진행된 중계 인터뷰에서 원태인은 "야구가 너무 어렵다는 걸 느끼는 요즘이었다"며 그간의 답답했던 심정을 솔직히 털어놓았다.

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회 마운드에 오른 삼성 선발 원태인. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

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"욕심 버리고 6이닝만 던지자. 내려놓으니 돌파구 생겼다"

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원태인은 부진했던 최근 경기들을 되돌아보며 승리보다 이닝 소화에 집중했다고 밝혔다.

그는 "욕심을 다 버리고 오늘 건강하게 야구를 할 수 있음에 감사하며 마음 편하게 임했다. 오랜만에 딱 6이닝만 던져보자는 생각으로 마운드에 올랐는데, 팀의 좋은 분위기에 해를 안 끼친 것 같아 기분이 좋다"고 말했다.

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원태인은 1회 2사 후 연속 2루타로 선제 실점한 상황에 대해서도 조급해하지 않고 마음을 가다듬었다. 그는 "1회 박준순 선수와 양의지 선배가 너무 좋은 타구를 날려서 깔끔하게 인정했다. 그 뒤부터 마음을 다시 잡고 무조건 6~7이닝까지 끌고 가보자는 생각으로 피칭에 임했다. 오늘 지찬이와 성윤이 형을 비롯해 야수들이 좋은 수비를 너무 많이 해줘서 마운드에서 더 집중할 수 있었다"고 감사의 마음을 전했다.

23일 고척돔에서 열리는 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 원태인 페덱과 대화를 나누고 있는 삼성 후라도. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

'페덱 효과' 3년 만에 끊은 밀가루 금기 "(연승) 끊길 때까지 피자 먹을 것"

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이날 호투의 숨은 비결 중 하나로는 새 외국인 투수 크리스 페덱의 '조언'이 있었다.

빅리그 32승 거물 페덱이 합류하자마자 특유의 친화력으로 적극 다가가 이것저것 물어보고 있는 원태인은 페덱의 조언을 받아들여 등판 전날 식단까지 변화를 주었다고 밝혔다.

원태인은 "원래 밀가루를 잘 안 먹어서 피자를 안 먹은 지 3년 정도 됐다. 그런데 페덱 선수에게 물어보니 등판 전날 피자를 먹으면 탄수화물 충전이 돼서 당일 힘을 잘 쓸 수 있고 컨디션이 좋아진다고 하더라. 그래서 어제 페덱의 루틴을 따라 피자를 먹어봤는데 오늘 결과가 잘 나왔다. 이 호투 기운이 끊길 때까지 계속 피자를 먹어볼 생각"이라며 웃었다.

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 선발 원태인이 호수비에 고마운 마음을 표하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

"삼성 유니폼 아닌 제 모습은 상상 불가… 저부터 잘하는 게 우선"

올 시즌을 마치고 FA 자격을 얻게 되는 원태인은 항간의 억측과 이에 따른 스트레스에 대해서도 담담하게 소회를 전했다.

그는 "삼성 유니폼이 아닌 다른 유니폼을 입은 제 모습은 저 역시 상상이 되지 않는다"고 못을 박은 그는 "시즌 초에는 FA 시즌인데 성적이 안 따라주다 보니 스트레스가 심했는데, 이제는 내려놓고 후반기에 더 잘해보려고 한다. 구단에서 좋은 조건을 제시해 주시길 기다리겠지만, 제가 먼저 마운드에서 잘하는 게 우선"이라며 '원태인 다운' 모습 돌아갈 의지를 다졌다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com