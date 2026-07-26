"LG 떼어놨더니 KT가 9연승 폭주" '페덱+보스' 엔진 장착 삼성, 신바람 3연승에도 살얼음판 1위, 사생결단 맞대결은 한달 뒤에나…

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 삼성이 두산에 승리했다. 경기 종료 후 페덱과 하이파이브를 나누고 있는 박진만 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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[스포츠조선 정현석 기자]선두 삼성 라이온즈가 우승을 향해 강력한 스퍼트를 올리고 있다.

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모두를 놀라게 한 '빅리그 32승' 외국인 투수 크리스 페덱의 강력한 등장과 에이스 원태인의 부활을 앞세워 신바람 3연승을 달렸다.

3위 LG 트윈스와의 격차를 5경기 차까지 벌리며 사정권에서는 멀어졌지만, 2위와의 승차는 좀처럼 벌어지지 않고 있다. LG를 추월한 2위 KT 위즈가 마법 같은 '파죽의 9연승'으로 맹추격하고 있기 때문이다.

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 6이닝 1실점 호투를 펼친 삼성 선발 원태인과 유격수 이재현이 미소 짓고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

'페덱 효과'+원태인 6이닝 QS 부활, 보스 효과까지 겹치면… 선두 삼성의 거침없는 질주

삼성은 25일 잠실 두산전에서 선발 원태인의 6이닝 1실점 호투와 3회 터진 구자욱의 2타점 3루타, 이재현의 투런홈런을 묶어 4대1 승리를 거뒀다.

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최근 5경기 연속 5이닝 피칭에 그치며 '5이닝 잔혹사'에 시달렸던 원태인은 이날 무4사구 5경기 만에 퀄리티스타트(6이닝 1실점)를 완성하며 시즌 5승(5패)째를 수확했다. 삼성은 3연승과 함께 7연속 위닝시리즈를 확보하며 선두 자리를 굳건히 지켰다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. 5회 역전 득점에 성공한 KT 최원준을 반기고 있는 이강철 감독. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

2위 KT '마법 같은 9연승'… 2.5경기 차 끈질긴 추격전

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문제는 2위 KT의 기세다. KT는 같은 날 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 원정경기에서 6-1로 완승을 거두며 파죽의 9연승을 완성했다.

KT의 9연승은 약 7년(2577일) 만에 달성한 구단 역대 최다 연승 타이기록. 2019년 6월 23일 수원 NC전부터 7월 5일 대전 한화전까지 구단 최다 9연승을 기록한 바 있다.

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최근 10경기 9승 1무라는 압도적인 페이스를 자랑하는 KT는 삼성과의 승차를 2.5경기 차로 유지하며 선두 자리를 위협하고 있다. 삼성이 이겨도 KT가 함께 이기는 흐름이 이어지면서 삼성 입장에선 좀처럼 2위와의 격차를 벌리지 못하는 불안한 상황이 이어지고 있다.

5일 수원KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 8회말 안타로 1루에 나선 안현민과 1루수 디아즈가 이야기를 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.05/

사생결단 맞대결은 한 달 뒤에나… 폭염 레이스, 살아남는 자가 승자

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두 팀의 사생결단 맞대결은 한달 뒤에나 볼 수 잇다. 삼성과 KT의 다음 맞대결은 한 달여 뒤인 8월 28일~30일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 주말 3연전이다. 올시즌 양 팀 맞대결 전적은 삼성이 8승3패로 절대 우위를 점하고 있다.

결국 가장 무더운 이 한 달 동안 양 팀은 서로를 직접 상대하지 못한 채 다른 팀들과의 레이스에서 최대한 많은 승수를 쌓아야 한다. 폭염 레이스 속 살아남는 쪽이 유리한 고지를 점령할 전망이다.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. LG가 15대11로 승리하며 8연패에서 탈출했다. 승리의 기쁨을 나누는 LG 선수들의 모습. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

ML 112승 카라스코를 영입한 뒤 연패를 끊고 반등에 나선 LG의 행보도 1위 경쟁의 주요 변수다.

과연 강력한 외인 듀오를 새로 장착한 삼성이 KT와 LG의 추격을 떨치고, 선두 독주 체제를 강화할 수 있을까. 아니면 거침 없는 상승세 KT가 8월 말 대구 맞대결 전까지 파죽지세로 역전에 성공할까. 디펜딩 챔피언 LG가 다시 챔피언 모드를 발휘하며 치고 올라올까. 그것도 아니면 현재 4위 이하의 팀들 중 의외의 잠룡이 등장할까. 흥미로운 선두권 싸움이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com