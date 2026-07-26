"고구마 100개 먹은 답답함" 2년 연속 꼴찌네… 선두 삼성, 가을야구 고척서 열렸으면 어쩔 뻔?

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 경기를 지켜보고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.25/

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[스포츠조선 정현석 기자]짜임새 있는 화력을 과시 중인 삼성 라이온즈 타선이 유독 작아지는 공간이 있다. 키움 히어로즈 홈구장 고척스카이돔이다.

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리그 정상급 팀 타율(0.278)과 장타력을 앞세워 대구 삼성라이온즈파크에서는 키움 히어로즈를 상대로 6전 전승을 거두는 등 압도적인 모습을 보이고 있지만 고척 원정길만 오르면 잔루를 쌓으며 극악의 득점력으로 변하는 이상 기류가 2년째 이어지고 있다.

삼성 박진만 감독 조차 24일 잠실 두산전을 앞두고 취재진과 만나 "진짜 누구 말대로 고구마 100개를 먹은 것처럼 답답한 경기였다"며 직전 고척 3연전(21~23일)에 대해 고개를 저었다.

26일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성-키움전. 관중석이 만원 관중으로 가득 차 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.26/

2년 연속 고척 원정 '최악의 득점력'… 숫자가 증명하는 고척 징크스

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삼성타선의 '고척 잔혹사'는 올 시즌만의 문제가 아니다. 이미 작년부터 심각한 조짐을 보였다.

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삼성은 2025시즌 고척 원정 7경기에서 29득점에 그쳤다. 경기당 평균 4.1득점으로 원정 9개 구단 중 고척에서 가장 낮은 득점력을 기록했다.

2026시즌 역시 고척 6경기에서 18점에 그치며 경기당 3득점에 머물러 있다. 홈 팀 키움을 포함, 10개 구단 중 삼성이 고척 평균득점률 꼴찌다.

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지난 4월 고척 첫 3연전에서는 4대6, 2대4, 0대2로 무기력하게 스윕패를 당했다.

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이번 7월 주중 3연전에서는 2승 1패로 가까스로 위닝시리즈를 거뒀지만, 타선은 답답했다.

21일 경기에서는 6-0으로 앞서다 6-6 동전을 허용한 뒤 연장 끝에 8대6 신승을 거뒀고, 22일(1대3 패), 23일(연장 11회 3대1 승)은 9개씩 잔루를 기록하는 등 타선이 터지지 않아 살얼음판 승부를 펼쳐야 했다.

일각에서는 "만약 코로나19 시절처럼 가을야구를 고척스카이돔 중립경기로 치렀다면 우승 도전은 꿈도 못 꿨을 것"이라는 웃픈 농담까지 나올 정도다.

23일 고척돔에서 열리는 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 타격 훈련을 하고 있는 삼성 구자욱. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

"너무 시원해서?" vs "마운드 높이와 시야 탓?" 결국 문제는 부적응

답답한 고척 잔혹사를 두고 분석도 엇갈렸다.

박진만 감독은 "우리가 고척에 가면 좀 답답한 경기가 나온다. 찬스는 잡는데 해결이 안 된다"며 "우리는 좀 더워야 폭발하는데 고척은 시원해서 그런가 싶다"는 농담으로 답답함을 호소했다.

주장 구자욱은 진지하게 기술적·환경적 요인을 원인으로 꼽았다. "고척 마운드가 대구보다 상대적으로 조금 높게 느껴진다. 그래서 높은 공에 타자들이 많이 속고, 투구의 미세한 움직임도 다르게 느껴진다"며 "돔구장 특성상 타석에서의 조명 눈부심도 적응이 필요하다"고 구체적으로 진단했다.

26일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성-키움전. 시리즈 3연전을 모두 승리한 키움 선수들이 하이파이브하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.26/

8월 마지막 고척 3연전… '고척 잔혹사' 끊어내야 우승 보인다

'고척 징크스'는 정규 시즌 1위를 발판으로 대권을 노리는 삼성이 극복해야 할 숙제 중 하나다.

삼성은 오는 8월 25일부터 27일까지 키움과의 올 시즌 마지막 고척 원정 3연전을 남겨두고 있다.

고척 3연전을 치른 직후에 대구에서 KT 위즈와 어쩌면 1위 결정전이 될 수도 있는 사생결단 3연전을 치른다. 그만큼 마지막 고척 3연전이 시즌 1위로 가는 길목에서 중요한 승부처가 될 수 있다.

한 달 뒤 펼쳐질 고척 원정에서 징크스를 털어낼 수 있을까. 치열한 선두 다툼을 벌일 막판 레이스에 중요한 승부처가 될 전망이다.

사실 딱히 미리 대처할 방법은 마땅치 않다. 징크스 극복의 가장 좋은 방법은 크게 의식하지 않고 평소처럼 경기를 치르는 것이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com