'극적인 드라마를 바랐던 것일까' 무사만루 오스틴에 32세 이적생이 등판? 처참했던 한화 데뷔전[대전 현장]

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 무사 1,2루 이형범이 문보경에 1타점 2루타를 내주며 아쉬워하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 무사 만루 등판한 한화 이형범이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 2사 1루 이형범이 마운드를 내려가고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]"편한 데서 시작을 해야하지 않겠나."

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한화 이글스 김경문 감독은 KIA 타이거즈와의 1대1 트레이드로 새로 영입했던 불펜 투수 이형범의 첫 등판에 대해 이렇게 말했었다. 그러면서 "KIA에서 던지는 것을 보니까 장점이 몸쪽을 잘던지더라. 투수코치와 잘 상의를 해서 잘 맞는 곳에 쓰겠다"라고 했다.

그런데 예상하지 못한 곳에서 한화 유니폼을 입은 이형범을 만났다.

이형범의 한화 데뷔전은 25일 LG전 5-4로 앞선 4회초 무사 만루 위기였다. 그것도 타자는 홈런 1위인 4번타자 오스틴 딘.

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선발 류현진이 2이닝 4실점하고 강판되고 3회부터 나섰던 박준영(68번)이 4회초 시작하자마자 홍창기에게 안타, 박해민에게 2루타를 맞더니 3번 이재원에겐 몸에 맞는 볼로 무사 만루의 위기까지 몰리자 김 감독이 교체를 지시했는데 그가 선택한 투수가 이형범이었던 것.

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팀이 3연승중이었던데다 이날 승리하면 5할 승률로 올라서는 경기로 8연패를 끊어야 하는 LG에게도 중요했지만 한화 역시 중요한 경기였기에 이형범에겐 크게 부담이 되는 등판이었다.

김 감독은 많은 경험을 한 이형범이고, 몸쪽 승부를 잘하니 오스틴과 좋은 승부를 할 수 있을 것으로 기대를 했던 것으로 보였다.

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그러나 데이터로 오스틴은 이형범에게 강했다. 두산시절인 2023년 이형범에게 1홈런 포함 3타수 2안타를 쳤고, KIA로 옮겨서도 3타수 1안타를 기록했었다. 통산 6타수 3안타 1홈런.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 2사 1루 이형범이 마운드를 내려가고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 무사 만루 등판한 한화 이형범이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 2사 1루 이형범이 마운드를 내려가고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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이형범은 부담이 컸는지 공 4개가 모두 스트라이크존을 벗어났고 결국 스트레이트 볼넷으로 5-5 동점을 허용했다. 이어 5번 문정빈에게 초구 143㎞의 몸쪽 깊게 투심을 던졌는데 이것을 문정빈이 받아쳤고 중전안타가 되며 5-7로 역전당했다. 이어진 무사 1,2루서 문보경과 풀카운트 승부를 펼쳤는데 7구째 143㎞의 투심이 가운데로 쏠렸고 결과는 몬스터월을 맞히는 큰 2루타가 됐다. 5-8.

구본혁을 2루수앞 땅볼로 유도했고 전진수비한 2루수 이도윤이 홈으로 던져 3루주자 문정빈을 태그아웃시켜 첫 아웃카운트를 잡았다. 이어 1사 1,3루서 박동원을 초구에 3루수앞 땅볼을 유도해 병살을 시도했지만 2루에서만 아웃되고 1루에선 세이프가 되며 3루주자가 득점해 5-9. 왼손 오지환이 나서자 왼손 투수 이교훈으로 교체됐다.

이교훈이 이후 3연속 볼넷으로 이형범이 보낸 주자 박동원에게 득점을 내주며 이형범의 실점은 3점이 됐다. 한화 이적 데뷔전 성적은 ⅔이닝 2안타 1볼넷 3실점.

이형범은 2013년부터 1군에서 던진 베테랑 투수다. 비록 팀을 옮기긴 했지만 많은 경험을 가졌고, 2019년엔 두산의 마무리로 19세이브를 올리며 우승을 이끌기도 했었다.

잘 막았다면 더할나위없는 신고식이 됐겠지만 한화와 이형범 모두 아쉬운 결과가 됐다. 이형범으로선 다음 등판에서 깔끔한 피칭으로 한화팬들에게 인사를 해야 할 듯.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 무사 만루 이형범이 오스틴에 밀어내기 볼넷을 허용하며 5대5 동점을 허용하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/