기습번트 댔던 소극적인 박해민을 깨운 임찬규의 한마디. 8연패 끊은 선제포. 작년 7월 22일 기적포가 될까[대전 코멘트]

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 무사 1루 박해민이 선제 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 무사 1루 박해민이 선제 2점홈런을 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 무사 1루 박해민이 선제 2점홈런을 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]"(임)찬규가 했던 말이 생각났다."

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8연패를 탈출할 수 있겠다는 첫 희망은 분명 박해민이 친 1회초 투런포였을 것이다. 지난해 7월 22일 광주 KIA전서 4-1로 앞서다 8회말 대거 6점을 내줘 4-7로 뒤집힌 뒤 9회초 패색이 짙었을 때 박해민이 벼락같은 동점 스리런포를 쳤고, LG는 9대7 역전승을 거뒀다. 이후 LG는 거짓말처럼 승리 행진을 펼쳤고, 당시 5.5게임차로 앞섰던 1위 한화를 뒤집고 1위에 올랐고 결국 정상에 섰다.

박해민의 홈런은 특별하다. 지난 5월 24일 잠실 키움전에서도 3-4로 뒤지다 9회말 역전 끝내기 스리런포를 쳤던 박해민이다.

박해민이 홈런을 치면 LG팬들은 그때의 홈런을 연상하며 승리의 기운을 느낀다. 그래서 지난해 LG를 상대로 25이닝 동안 단 3점만 내준 류현진을 상대로 1회초 선제 투런포를 친 박해민의 홈런이 8연패 탈출의 시작으로 보였다.

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4-0으로 앞서다 2회말 4-5로 뒤집혔지만 LG 선수들은 불굴의 의지로 결국 15대11로 재역전승을 거두고 8연패에서 벗어났다. 지난해 7월 22일도 LG팬들이 잊을 수 없는 날이지만 올해 7월 25일도 잊지 못할 날이 될 듯. 1승의 소중함을 다시한번 느낀 날이 됐다.

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LG가 8연패에서 벗어나고 보니 1위 삼성은 5게임차로 멀리 달아났고, 2위가 된 KT는 무려 9연승을 달리며 2.5게임차 앞서있다.

지난해 와 비슷한 상황이다.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회초 무사 1루 박해민이 선제 2점홈런을 치고 염경엽 감독과 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 2회초 2사 1,2루 박해민이 1타점 적시타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 무사 1루 박해민이 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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그래도 박해민의 몬스터월을 넘기는 홈런은 특별해 보였다. 상대가 류현진이었기 때문이다. 지난 2년간 류현진과의 성적이 14타수 2안타(타율 0.143)으로 매우 좋지 않았다.

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홍창기가 안타를 친 뒤 초구에 기습번트 파울을 낸 것은 2루에 보내기 위한 것이었다.

1회초 투런포, 2회초 1타점 우전안타를 쳤던 박해민은 3회초 무사 1루서 우측 2루타로 역전의 발판을 마련했다. 문정빈의 2루타 때 6-5를 만드는 역전 득점을 박해민이 했다. 4타수 3안타 4타점 2볼넷의 맹활약.

박해민에게 홈런 상황을 물어보니 뜻밖의 대답이 나왔다. 타석에서 임찬규가 한 말이 떠올랐다는 것.

박해민은 "현진이 형에게 전적이 약해서 처음부터 (주자를) 2루에 보내놓을까 생각을 했었다. 그래서 초구에 기습번트를 댔었다"면서 "그런데 카운트가 유리해지면서 (임)찬규가 티타임 때 타자들이 적극적으로 스윙하고, 투수들도 적극적으로 존을 공략하자는 얘기를 한게 갑자기 생각 났다. 약하다고 소극적으로 보내는 것보다 카운트가 유리하니 과감하게 휘두르자고 한게 좋은 결과로 나왔다"라고 했다.

2B1S에서 4구째 141㎞의 높은 직구를 친 것이 몬스터월을 넘어가는 투런포. 이 홈런이 지난해와 같은 LG 상승세의 신호탄일까.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com