'만감교차' LG 8연패 탈출, 더그아웃 맨 앞에 선 건 '패전투수' 임찬규였다…'1승이 이토록 소중할 줄이야'

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. LG가 15대11로 승리하며 8연패에서 탈출했다. 더그아웃 앞에 나선 임찬규가 만감이 교차하는 표정으로 승리의 기쁨을 만끽하고 있다. 대전=허상욱 기자

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[대전=스포츠조선 허상욱 기자] LG 트윈스가 지긋지긋했던 8연패의 사슬을 끊었다. LG는 25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화전에서 15-11로 승리하며 후반기 첫 승을 신고했다. 4시간의 대혈투 끝에 얻어낸 값진 승리였다.

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경기가 끝나자 더그아웃에서 선수들이 쏟아져 나왔다. 그 맨 앞에 임찬규가 있었다. 그라운드에서 승리를 만들어낸 동료들을 맞이하는 그의 얼굴엔 복잡한 감정이 담긴 미소가 번졌다. 8연패의 터널을 함께 걸어온 이라면 누구나 알 법한 표정이었다.

전날의 기억이 생생했다. 임찬규는 24일 한화전 선발로 나서 연패 탈출의 임무를 떠안았다. '내가 끊어야 한다'는 각오가 있었을 터.

하지만 결과는 참담했다. 1-3으로 밀리던 5회말, 갑작스러운 제구 난조가 찾아왔고 한화는 그 틈을 놓치지 않았다. 오재원의 2타점 2루타를 포함해 단숨에 7점을 쓸어담았다. 임찬규는 4이닝 6피안타 2볼넷 7실점으로 무너지며 시즌 4패째를 떠안았고 팀은 8연패의 수렁으로 더 깊이 빠져들었다.

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마운드에서 내려온 뒤에도 임찬규는 더그아웃을 떠나지 못했다. 안절부절 경기를 지켜보며 아쉬움을 삭였던 그였다. 이튿날 더그아웃에서도 그 간절함은 여전했다. 엎치락뒤치락 이어지는 경기를 바라보며 승리를 애타게 기다렸을 것이다.

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그토록 바라던 승리가 찾아온 순간 임찬규는 더그아웃 맨 앞에 섰다. 동료들을 맞이하는 그의 입가엔 안도와 아쉬움이 뒤섞인 미소가 번졌다. 8연패를 온몸으로 통과한 뒤에야 비로소 느낄 수 있는 1승의 소중함이었다.

4시간의 혈투 끝 얻어낸 값진 승리

8연패에서 탈출한 LG , 얼마만의 승리 하이파이브 인가

더그아웃 맨 앞에 나선 임찬규, 오랜만에 보는 환한 미소