복귀 후 17타수 1안타.. 국대도 가야 하는데 → 윤동희 부활에 많은 게 달렸다

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 9회초 1사 윤동희가 2루타를 친 후 기뻐하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

롯데 윤동희가 27일 LG전서 한동희에 이어 백투백 홈런을 쳤다. 사진제공=롯데 자이언츠

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 외야수 윤동희가 시련의 시즌을 보내고 있다. 롯데가 하위권에서 악전고투 중인 가운데 윤동희의 부활이 절실하다. 9월에는 태극마크를 달고 아시안게임도 나간다. 하지만 이대로라면 전망이 어둡다.

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프로 5년차 유망주 윤동희는 2024년 정점을 찍고 2년 연속 하락세다. 올해는 특히 가시밭길이다. 부진과 부상이 겹쳤다. 53경기 202타석 타율 2할1푼5리 4홈런 OPS(출루율+장타율) 0.657에 그쳤다. 데뷔 시즌(2022년 4경기) 제외하면 최악의 성적표다.

윤동희는 2022 항저우 아시안게임 국가대표로 맹활약을 떨치며 전국구 스타로 발돋움했다. 이를 발판 삼아 2024년 14홈런 OPS 0.829 잠재력을 터뜨렸다. 2025년 OPS 0.819로 주춤하더니 올해는 성장통을 제대로 겪는 중이다.

윤동희는 올해 2군행만 세 차례. 지난 19일 컴백 후 6경기 17타수 1안타다.

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롯데도 애가 탄다. 전반기 막판 상승세가 후반기 시작과 함께 확 꺾였다. 롯데는 93경기 40승 51패 2무승부 8등이다. 최근 4연패에 빠지며 5위 두산과 승차 7경기로 멀어졌다. 6월 말에 질주한 7연승과 같은 기적이 한 차례 이상 찾아 와야 가을야구 희망을 되살릴 수 있다.

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가장 큰 고민은 득점력이다. 롯데는 팀 타율 2할5푼8리 9위, 팀 득점 403점 9위, 팀 OPS 0.695로 9위다.

200타석 이상 롯데 타자 중에 OPS 0.800을 넘는 타자가 레이예스 뿐이다. 상대 투수 입장에서는 '레이예스만 피하면 된다'고 느껴질 수 있다. 그렇다고 볼넷이나 진루타 혹은 팀배팅에 능한 타선도 아니다. 흐름이 꽉 막혔을 때 게임을 풀어줄 노련한 선수도 부족하다.

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG와 롯데의 경기. 타격 훈련을 하고 있는 롯데 윤동희. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 윤동희가 미소 짓고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

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롯데가 이기는 그림은 한동희 고승민 나승엽의 사이클이 맞아서 함께 터지는 날 마운드가 버텨주면 완성된다. 한동희가 최근 10경기 3할4푼3리로 꾸준한 상승 곡선을 그려주고 있어서 큰 힘이 된다. 최근 10경기 타율 고승민도 3할6리, 나승엽도 2할9푼6리로 긍정적이다.

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하지만 이들만으로는 화력전에 부족하다. 여기에 윤동희까지 힘을 보태줘야 투수가 다소 실점하더라도 공격으로 만회가 가능하다. 당장 25일 부산 KT전도 고승민 레이예스 한동희 나승엽이 연속 4안타를 쳤는데 윤동희 삼진으로 흐름이 끊기더니 무사 만루에서 추가 득점 없이 무너졌다. 롯데 타선은 많은 보강이 필요하지만 지금 당장은 윤동희만 살아나도 응급 조치는 가능하다.

아시안게임을 위해서도 윤동희는 슬럼프를 깨야 한다. 윤동희는 대표팀 유일한 우타 외야수다. 윤동희는 처음 보는 투수들에게 강하고 대만의 좌투수 공략에 능하다는 점에서 가산점을 받았다. 윤동희가 이 고비를 극복해야 류지현 감독도 고민을 덜어낼 수 있다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com