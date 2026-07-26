"야구 발전도 내 사명 중 하나" 독이든 성배 받아든 미일통산 2254안타 레전드, 사무라이재팬 메이저리그 출신 첫 감독 탄생[민창기의 일본야구]

이구치 일본대표팀 신임 감독은 미일 통산 2254안타를 기록한 스타 출신 감독이다. 그는 2018년부터 5년간 지바 롯데 감독으로 지도력을 인정받았다. 사진출처=일본야구대표팀 홈페이지

WBC 2연패를 노렸던 일본은 2026년 대회에서 베네수엘라에 8강전에서 패했다. 사진출처=일본야구대표팀 홈페이지

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메이저리그를 잘 알고, 국제대회 경험이 있고, 데이터에 강한 지도자.

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일본프로야구기구(NPB)가 지난 5월 물러난 이바타 히로카즈 감독 뒤를 이을 일본야구대표팀 새 사령탑 선임에 앞서 제시한 조건이다. 여기에 부합하는 야구인이 일본야구대표팀, '사무라이 재팬'을 지휘한다. 프로야구 감독으로 리더십, 지도력까지 검증받았다.

이구치 다다히토 전 지바 롯데 마린즈 감독(52)이 25일 도쿄에서 일본대표팀 감독 취임 기자회견을 열었다. 2020년 지바 롯데를 떠난 이후 4년 만의 현장 복귀다. 이구치 감독은 최근까지 방송 해설가로 프로야구 현장을 지켜봤다.

영광스러운 자리지만 부담이 크고 스트레스가 심한 '독이 든 성배'다. 구리야마 히데키 감독이 일본대표팀을 2023년 14년 만에 월드베이스볼클래식(WBC) 우승으로 이끈 뒤 기대치가 더 커졌다.

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2026년 WBC 2연패를 노렸던 일본은 처참하게 꿈이 깨졌다. 베네수엘라의 파워에 막혀 8강에 그쳤다. 구리야마 감독 뒤를 이은 이바타 감독에게 혹독한 비판이 쏟아졌다. '슈퍼스타' 오타니 쇼헤이(LA 다저스), 야마모토 요시노부(LA 다저스) 등 메이저리그 최정상급 선수가 나섰지만 전력차를 확인했다. 베네수엘라는 물론 미국, 도미니카공화국 등 야구 강국들이 최정예 멤버로 출전했다.

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이구치 감독은 취임 기자회견에서 "명예로운 일이라 영광으로 생각한다. 야구 발전과 다음 세대로 이어가는 일도 나의 사명이라고 생각한다"라고 했다. 여러 야구인이 대표팀 감독직을 고사한다는 이야기가 흘러나왔다.

오는 11월 열리는 아시아프로야구챔피언십(APBC). 이구치 감독의 대표팀 사령탑 데뷔전이다. 2028년 LA 올림픽 예선이 이어진다. 일단 가장 큰 목표는 야구가 정식 정목으로 부활한 올림픽 우승이다. 이구치 감독은 아오야마대학 4학년이던 1998년 애틀랜타올림픽 일본대표로 출

이구치 전 지바 롯데 감독이 일본야구대표팀 사령탑에 올랐다. 메이저리그 출신 첫 대표팀 감독이 탄생했다. 사진출처=일본야구대표팀 홈페이지

전해 은메달을 목에 걸었다. 그해 10월 다이에 호크스(소프트뱅크 전신)가 이구치를 신인 드래프트 1순위로 지명했다.

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대표팀을 지휘한 대다수 지도자처럼 선수 경력이 화려하다. 2루수 이구치는 공수주 모두 뛰어난 최고 선수였다. 2004년까지 다이에 주축타자로 두 차례 팀 우승을 이끌었다. 이 기간에 네 차례 20홈런을 넘고, 두 차례 도루왕에 오르고, 3할 타율을 두 번 기록했다. 또 세 차례 골든글러브를 수상했다. 여기에 메이저리그 월드시리즈 우승 경력까지 더했다.

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2004년 시즌을 마치고 FA(자유계약선수) 자격을 얻었다. 메이저리그로 눈을 돌렸다. 시카고 화이트삭스에서 데뷔 시즌에 '2번-2루수'로 자리 잡았다. 88년 만의 월드시리즈 우승에 기여했다. 첫해 135경기에 출전했다. 타울 0.278, 142안타, 15홈런, 71타점, 15도루, OPS(출루율+장타율) 0.780을 기록했다.

이후 필라델피아 필리스, 샌디에이고 파드리스, 필라델피아를 거쳤다. 2008년까지 메이저리그에서 네 시즌 동안 498경기를 뛰고 2009년 지바 롯데에 입단했다. 2010년 지바 롯데의 재팬시리즈 우승에 공헌했다.

이구치는 미일 통산 2254안타, 295홈런을 기록하고 2017년 선수 생활을 마감했다. 곧바로 지바 롯데 사령탑을 맡아 5년간 지휘했다. 2020~2021년 퍼시픽리그 2위로 가을야구를 했다.

이바타 전 대표팀 감독이 다저스 스프링캠프에서 오타니의 훈련을 지켜보고 있다. 사진출처=일본야구대표팀 홈페이지

이구치는 메이저리그 출신 첫 대표팀 감독이다. 메이저리그 선수가 대표팀의 주축 전력이 된 상황이다 보니 메이저리그 경험이 긍정적으로 작용할 것이다. 메이저리그 구단과 선수를 설득해 대표팀에 합류시키는 게 감독의 주요 역할 중 하나가 됐다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com