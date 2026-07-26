참 안풀린다! 고우석 ML 함량 미달 판정도 모자라 이물질 의혹 투수 낙인, 출전 정지 징계 이어질 듯

미네소타 트윈스 산하 트리플A 세인트폴 세인츠 고우석이 지난 25일(한국시각) 콜럼버스 클리퍼스와의 경기에 7회 구원등판하려다 글러브 이물질 검사에 걸려 퇴장당하고 있다. 사진=MiLB.TV 캡처

스티븐 허진스 구심이 심판들과 고우석의 글러브를 문지르며 이물질 검사를 하고 있다. 사진=MiLB.TV 캡처

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[스포츠조선 노재형 기자]역사적인 메이저리그 데뷔전을 치르고 4경기 만에 다시 마이너리그로 내려간 미네소타 트윈스 고우석이 이번에는 이물질 의혹에 휩싸였다.

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미네소타 산하 트리플A 세인트폴 세인츠로 이관된 고우석은 지난 25일(이하 한국시각) 미국 미네소타주 세인트폴 CHS필드에서 열린 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 가디언스 산하)와의 홈경기에 2-3으로 뒤진 7회초 팀의 세 번째 투수로 호출돼 마운드를 향했다. 그런데 웜업 피칭을 하기도 전에 퇴장을 당했다. 이 경기는 고우석의 미네소타 트리플A 데뷔전이었다.

그가 외야를 거쳐 내야로 진입하는 순간 2루심이 글러브를 달라고 요구한 뒤 손으로 이곳저곳을 만지며 이물질 여부를 체크했다. 문제가 된 부분은 왼손 손가락을 끼는 안쪽 표면이었다. 뭔가 이상을 감지한 그는 스티븐 허진스 구심을 불렀고, 추가적인 체크가 이어졌다. 브라이언 딩켈먼 세인트폴 감독이 그라운드로 나가 글러브를 사이에 놓고 심판진과 이야기를 나눴다.

고우석은 통역을 통해 "아무것도 묻히지 않았다"고 연신 항변했지만, 소용없었다. 결국 동료 투수인 CJ 컬페퍼가 급하게 마운드로 올라왔다. 고우석의 해당 글러브는 압수됐고, 경기는 약 9분 뒤 재개됐다. 세인트폴은 5대6으로 무릎을 꿇었다.

고우석이 글러브 이물질 검사를 받고 있다. 사진=MiLB.TV 캡처

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메이저리그는 2021년 투수들의 이물질 사용 논란이 잇따르자 경기 중 심판이 투수의 손과 글러브를 검사하는 제도를 도입했다. 야구 규칙상 이믈질을 묻히고 투구를 하는 것은 부정 투구에 해당한다. 퇴장을 당한 고우석은 이를 위반시 일반적으로 적용되는 10경기 출전 정지 처분을 받을 가능성이 높다.

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이날 중계진은 "이런 장면은 처음 본다. 우리는 그 물질이 뭔지 알 수 없으나, 심판진이 글러브 안쪽에서 뭔가를 발견한 것 같다"며 "정확히 어떤 물질이 있는 모르지만, 규정을 위반한 거라면 출전 정지 징계가 내려질 것"이라고 설명했다.

마이너리그사무국과 세인트폴 구단은 하루가 지난 26일 현재 징계 여부를 발표하지 않았다.

미네소타 트윈스 고우석이 지난 20일(한국시각) 시카고 컵스전에서 8회 등판해 투구를 하고 있다. AP연합뉴스

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지난 6일 디트로이트 타이거스에서 미네소타로 현금 트레이드된 고우석은 이틀 뒤인 8일 메이저리그로 이관돼 40인 로스터 및 26인 현역 로스터에 이름을 올리는 영광을 안았다.

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이어 10일 클리블랜드 가디언스를 상대로 꿈에 그리던 빅리그 데뷔전을 치렀다. 1이닝 동안 솔로홈런을 맞고 1실점했지만, 빅리그 첫 삼진도 잡아냈다.

이어 12일 LA 에인절스를 상대로 1이닝 1안타 1볼넷 무실점으로 메이저리그 첫 홀드도 따냈지만, 20일 시카고 컵스전서 1이닝 동안 2안타 1볼넷을 내주며 불안감을 보이더니 21일 클리블랜드전서 1이닝 4안타 3실점의 난조를 보여 곧바로 마이너 강등 명령이 떨어졌다. 4경기에서 4이닝을 던져 8안타와 2볼넷을 내주고 삼진 5개를 솎아내며 4실점해 평균자책점 9.00을 마크했다. WHIP 2.50, 피안타율 0.400, 피OPS 1.305인 투수를 빅리그에 남겨놓을 수는 없었다.

고우석이 메이저리그에서 마이너리그로 강등된 것은 생애 처음이다. '3차례 옵션 연도(3 option years)'에 걸쳐 적용되는 3번의 마이너리그 옵션(3 Minor League options) 중 첫 번째 옵션을 소진한 고우석은 웨이버 조치를 통한 이적이 가능하려면 남은 두 번의 옵션도 모두 소진돼야 하는데, 상당한 시일이 소요된다. LG 트윈스로 복귀하려면 그의 의지는 물론 미네소타 구단의 의지도 필요하다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com