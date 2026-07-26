아빌라 6이닝 8K 무실점→페덱 6이닝 7K 무실점→짐머맨의 데뷔전은?

한화 이글스 새 외국인 투수 브루스 짐머맨. 사진제공=한화 이글스

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 새 외국인 투수 브루스 짐머맨이 팀에 합류해 박승민 투수코치와 손을 맞잡고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 새 외국인 투수 브루스 짐머맨이 팀에 합류해 캐치볼을 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]한화의 승부수 브루스 짐머맨이 드디어 첫 선을 보인다. 26일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 LG 트윈스와의 홈경기에 선발등판한다. 24일 불펜 피칭을 하며 컨디션 점검을 마친 상태. 구속이 엄청나게 빠르지는 않지만 다양한 변화구와 함께 안정적인 제구력을 보이는 스타일. 충분히 KBO리그 타자들과 승부가 가능하다는 판단에 점점 경쟁력을 잃어간 윌켈 에르난데스를 대신할 투수로 결정됐다.

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한화 김경문 감독은 짐머맨에 대해 "첫 등판이라 70개 안팎을 생각하고 있다"라고 말하며 "영상으로 볼 땐 구속보다는 제구력을 일단 좋게 봤다. 자기가 갖고 있는 공을 다 던지면서 제구력을 보여준다면 굉장히 좋은 결과가 있을 거라고 생각한다"라며 긍정적으로 기대했었다.

각 구단들이 승부수를 띄우는 상황이다. SSG는 9위로 떨어졌지만 다음을 위해 외국인 투수들을 바꾸며 분위기 전환을 시도하고 있다. 기복을 보인 앤서니 베니지아노와 결별하고 페드로 아빌라를 데려왔는데 좋다.

16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. SSG 아빌라가 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.16/

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 선발 투구하는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

150㎞대 중반의 빠른 공을 뿌리는 아빌라는 데뷔전이었던 16일 인천 KIA전서 6이닝 3안타 1볼넷 8탈삼진 무실점으로 쾌조의 피칭을 선보이며 승리투수가 됐고, 두번째인 22일 부산 롯데전도 6이닝 4안타 2볼넷 6탈삼진 3실점으로 퀄리티스타트와 함께 승리.

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메이저리그에서 통산 32승을 거뒀고, 올시즌에도 메이저리그에서 던졌다가 삼성으로 오게 된 크리스 페덱도 좋은 출발을 했다. 지난 18일 대구 롯데전서 6이닝 1안타 1볼넷 7탈삼진 무실점으로 승리투수가 됐고, 24일 잠실 두산전도 6이닝 6안타 무4사구 3탈삼진 2실점으로 승리를 챙겼다.

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짐머맨이 좋은 피칭을 보여준다면 한화의 5강을 위한 후반기 반격에 탄력을 받을 수 있다. 타선이 나쁘지 않기 때문에 선발 싸움만 된다면 충분히 해볼만하다는 계산이 서기 때문이다.

KBO리그에서 최근 뜨고 있는 구위형 투수가 아니기에 KBO리그 타자들을 요리할 확실한 무기가 있는지가 중요하다. 올시즌 타격이 좋지는 않지만 8연패에서 탈출한만큼 부담을 털고 나오는 LG타선이라 경계는 해야한다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com