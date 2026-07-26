무릎 통증에 투타 고장난 '오타니', 불펜피칭 연기→5타수 무안타, 후반기 타율 0.176...MVP 괜찮겠나?

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 26일(한국시각) 시티필드에서 열린 뉴욕 메츠전에서 5회 루킹 삼진을 당하고 돌아서고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이의 마운드 복귀가 계속 미뤄지고 있다. 무릎 통증이 가시지 않아 예정했던 불펜피칭을 또 연기했다.

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MLB.com은 26일(이하 한국시각) '오타니가 왼무릎 불편함이 계속돼 불펜피칭을 연기했다. 그러나 여전히 지명타자로 출전하고 있다'며 '그는 앞서 지난 목요일 필라델피아에서 30개의 불펜피칭을 한 뒤에도 무릎 통증을 호소했다'고 보도했다.

생애 처음으로 올스타 팬 투표에서 양 리그 1위에 올랐음에도 지난 15일 필라델피아 시티즌스뱅크파크에서 열린 제96회 올스타전에 출전하지 않고 올스타 휴식기 동안 무릎에 찬 물을 빼는 등 회복에 신경썼던 오타니가 후반기 들어 등판을 미루면서 타석에서도 부진을 면치 못하고 있는 상황이다.

데이브 로버츠 감독은 이날 뉴욕 시티필드에서 열린 뉴욕 메츠와의 경기를 앞두고 가진 현지 매체들과의 인터뷰에서 "오타니는 물론 우리도 컨디션을 100% 확신할 때까지 마운드에서 던지는 걸 고려하지 않을 생각"이라며 "(무릎 상태가)100%가 아니다. 엊그제 불펜세션서 문제가 또 발생한 것 같다. 또 그런 일이 일어나지 않기를 바랄 뿐"이라고 설명했다.

오타니는 왼 무릎 통증이 가시지 않아 불펜피칭을 또 취소했다. AFP연합뉴스

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다만 오타니의 무릎 상태는 타격에는 별다른 영향을 주지 않기 때문에 지명타자로 출전하는데는 문제가 없다.

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올스타 브레이크 이전과 비교하면 그래도 무릎 상태가 좋아졌다는 것이 다저스의 진단이다. 로버츠 감독은 "휴식을 취해도 되는 상황이다. 여전히 마운드에 올라 불펜피칭을 하면서 빌드업을 할 수 있는 상태다. 아직 스케줄이 마련된 것은 아니지만 엊그제 목요일에 던졌고, 오늘도 던질 계획이었는데 그런 일이 일어나지 않았다"고 했다.

오타니는 지난 4일 샌디에이고 파드리스를 상대로 6이닝 7안타 9탈삼진 3실점으로 퀄리티스타트를 기록한 뒤 실전 마운드에 오르지 못하고 있다. 11일 애리조나 다이아몬드백스전을 전반기 마지막 등판으로 할 예정이었으나, 무릎 통증이 가시지 않아 이를 취소했고 올스타전도 포기한 것이다.

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또한 오타니는 지난 23일 필라델피아 필리스를 상대로 후반기 첫 등판을 가질 예정이었으나, 이도 이뤄지지 않았다.

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로버츠 감독은 "지난 두 차례 계획된 등판을 미뤄 많은 사람들이 실망했으리라 본다. 그러나 공격 측면에서는 그는 여전히 좋다. 더 좋아질 것이고, 그는 여전히 MVP"라며 오타니에 대한 부상 이슈를 과도하게 걱정할 필요는 없다는 입장을 나타냈다.

삼진을 당한 뒤 전광판을 바라보며 물러나고 있는 오타니. AP연합뉴스

하지만 오타니는 이날 메츠전서 부진을 면치 못했다. 5차례 타석에서 3루수 땅볼→1루수 실책→루킹 삼진→좌익수 뜬공→좌익수 뜬공으로 각각 물러났다.

이로써 오타니는 타율 0.282(369타수 104안타), 22홈런, 61타점, 66득점, OPS 0.908을 기록했다. 후반기 8경기에서는 타율이 0.176(34타수 6안타), 3타점, 1득점, OPS 0.497에 그치고 있다. 여전히 가장 강력한 MVP 후보지만, BBWAA(전미야구기자협회)의 표심이 점점 약화될 수도 있는 분위기다.

내셔널리그(NL)에서 오타니를 위협할 수 있는 MVP 후보는 필라델피아 카일 슈와버, 시카고 컵스 피트-크로우 암스트롱, 워싱턴 내셔널스 제임스 우드, 메츠 후안 소토 등이 꼽힌다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com