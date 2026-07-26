3할-30홈런-100타점도 가능해 보인다...하지만 나성범은 "욕심내지 않겠다" 왜? [광주 현장]

사진=김용 기자

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[광주=스포츠조선 김용 기자] 나성범이 KIA 유니폼을 입고 30홈런을 치는 모습을 볼 수 있을까.

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KIA 타이거즈는 25일 광주기아챔피언스필드에서 열린 키움 히어로즈전에서 9대5로 승리, 3연패에서 탈출했다.

여러 승인이 있었지만, 1회 터진 캡틴 나성범의 선제 결승 스리런포가 가장 중요했다. 무사 1, 3루 찬스서 믿었던 김도영이 내야 플라이로 아웃돼 만약 득점 없이 이닝을 마쳤다면 경기 전체가 꼬일 뻔 했는데 나성범의 홈런으로 KIA는 5득점 빅이닝을 완성하며 경기를 쉽게 풀었다.

이 홈런은 나성범 개인에게도 의미가 있었다. 시즌 20번째 홈런. 지난해 부상으로 인해 10홈런에 그친 아쉬움을 풀어내며 2년 만에 20홈런 고지를 재정복했다.

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나성범은 2021년 NC 다이노스 소속으로 33홈런을 친 후, KIA와 6년 총액 150억원 계약을 했다. KIA에 와서는 30홈런을 친 적이 없다. 21홈런이 최다. 그럴 수밖에 없었다. 2023 시즌부터 지난해까지 계속해서 부상에 발목이 잡혔다. 2022 시즌 144경기 전경기에 출전해 타율 3할2푼 21홈런97타점을 기록했지만 이후 58경기, 102경기, 82경기 출전에 그쳤다. 어떻게 보면 2024 시즌 102경기만 뛰고 21홈런을 친 게 대단한 기록.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 6회말 2사 1,2루 나성범이 1타점 동점타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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올해는 이 기세라면 30홈런 도전도 충분히 가능해 보인다. 하지만 30홈런 얘기가 나오자 손사래를 친 나성범이다. 왜일까.

나성범은 "앞으로 얼마나 더 칠 지 모르겠다. 하지만 30홈런을 욕심내지 않겠따. 어렸을 때는 개수 목표를 정했다. 지금은 아니다"라고 말했다. 이어 "올해는 아프지만 말고 끝까지 시즌을 완주하고 싶다는 생각만 하고 있따. 하다 보니까 홈런 기록도 따라오는 것이다. 초반에 안 좋을 때가 있었고, 지금도 솔직히 100% 몸상태가 아니다. 다행히 큰 부상은 아니다. 모든 선수들이 조금씩은 불편한 감을 갖고 시합을 뛰고 있다고 생각한다. 좋을 때나 안 좋을 때나 시합에 계속 내보내주시는 감독님께 항상 감사드린다. 그래서 20홈런, 개인 통산 300홈런 기록도 세울 수 있었다"고 강조했다.

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홈런 뿐 아니라 타율도 2할9푼2리, 타점도 63개다. 3할, 30홈런, 100타점도 불가능한 게 아니다. 후반기 3홈런 모두 3점포였다. 단숨에 타점 9개가 늘어났다. 나성범의 홈런과 타점이 늘어나면 늘어날수록, KIA의 가을야구 진출 확률은 더 높아진다고 봐도 될 듯 하다.

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광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com