생애 첫 선발 앞두고 8연패 싹뚝. 150km 2년차 유망주 연승이을 행운아가 될까[대전 포커스]

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. LG 박시원이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 박시원이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.03/

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. LG 박시원이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스 고졸 2년차 박시원이 데뷔 첫 선발 등판 기회를 얻었다.

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박시원은 26일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 한화 이글스와의 원정경기에 선발 등판한다. 팔꿈치 통증으로 이탈한 장현식 자리에 들어가게 됐다.

장현식이 빠지면서 불펜 데이가 예고된 날이었다. 대체 선발로 나갔던 이정용이 선발로 나가는가 했지만 이정용은 25일 한화전 7회말 등판하면서 선발 투수가 아님이 확인됐다.

LG는 25일 한화전에 선발 송승기가 2회말 강판되면서 김진수 함덕주 우강훈 김진성 김영우 이정용 이우찬 손주영 등 8연패를 끊기 위해 불펜진을 총가동했었다. 이날 등판하지 않은 불펜진은 박시원과 김윤식 양우진 등 3명 뿐이었다. 김윤식은 24일 한화전에 등판을 했었기에 26일 경기 선발은 쉽지 않은 상황. 결국 박시원과 올해 신인으로 이번에 처음 1군에 올라온 양우진 중 선발이 결정돼야 했는데 퓨처스리그에서 꾸준히 선발 등판하며 경험을 쌓아온 박시원이 기회를 얻게 됐다.

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. LG 박시원이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 박시원이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.03/

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박시원은 경남고를 졸업하고 지난해 6라운드 60순위로 입단한 유망주다. 150㎞의 빠른 공을 뿌리는 강속구 유망주로 염 감독이 키워왔고 올시즌은 2군에서 선발 수업을 받아왔다. 퓨처스리그에선 7경기에 등판해 3승1패 평균자책점 1.23의 좋은 성적을 거뒀다. 올해 1군에선 17경기에 구원 투수로 올라 1패, 평균자책점 4.00을 기록 중이다.

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한화도 새 외국인 투수 브루스 짐머맨이 선발 등판한다. 객관적인 선발의 무게로 보면 한화쪽으로 기우는게 현실.

전날 8연패를 끊었다는 점은 박시원에게 부담이 적을 수 있어 긍정적이다.

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박시원이 적은 실점으로 이닝을 끌어준다면 흥미로운 경기가 펼쳐질 수도 있다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com