다저스 초비상! 오타니 무릎 통증 재발 → 불펜투구 무산. 투수 복귀 먹구름

NEW YORK, NEW YORK - JULY 19: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers looks on from first base during the third inning against the New York Yankees in game two of a doubleheader at Yankee Stadium on July 19, 2026 in New York City. Jim McIsaac/Getty Images/AFP (Photo by Jim McIsaac / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JULY 20: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers grounds out to end the top of the eighth inning against the Philadelphia Phillies at Citizens Bank Park on July 20, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. The Phillies defeated the Dodgers 10-7. Mitchell Leff/Getty Images/AFP (Photo by Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 투타겸업 슈퍼스타 오타니 쇼헤이가 불펜 투구를 다시 미뤘다. 무릎 통증 때문이다. 그는 올스타 휴식기 동안 충분한 휴식을 취하며 투구 재개를 노렸으나, 왼쪽 무릎 불편함이 계속해서 발목을 잡고 있다. 오타니의 투수 복귀 시점은 그야말로 오리무중에 빠졌다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 26일(한국시각) 왼쪽 무릎의 지속적인 문제로 인해 불펜 투구를 연기했다고 보도했다.

오타니는 지난 23일 불펜 투구 도중 이상을 느꼈다. 26일 두 번째 세션을 진행할 계획이었지만 이 또한 무산됐다.

데이브 로버츠 다저스 감독은 "선수 본인이 100% 확신하고, 우리 역시 그렇게 진행해야 한다는 100%의 확신이 들 때까지는 나아가지 않을 것"이라며 명확한 선을 그었다.

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이어 오타니의 무릎 상태에 대해 "그는 단지 컨디션이 100%가 아닌 상태다. 지난번 불펜 피칭 때 다소 상태가 악화된 것 같은데, 그런 일이 다시는 발생하지 않도록 확실히 하려는 것"이라고 덧붙였다.

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무리하게 마운드에 올렸다가 더 큰 부상으로 이어지는 최악의 상황을 방지하겠다는 의도다.

오타니는 7월 4일 샌디에이고 파드리스전 등판 이후 투수 휴점 중이다.

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로버츠 감독은 "휴식을 취하고 돌아와 불펜 피칭을 하며 투구수를 다시 올려갈 수 있다고 생각했다"면서 "원래 예정되어 있던 것은 아니지만, (23일에)한 번 던지고 오늘 또 한 번 던지는 구상이였다. 하지만 뜻대로 되지 않았다"며 아쉬움을 숨기지 못했다.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JULY 20: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers reacts after fouling the ball off his body in the top of the third inning against the Philadelphia Phillies at Citizens Bank Park on July 20, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. The Phillies defeated the Dodgers 10-7. Mitchell Leff/Getty Images/AFP (Photo by Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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다저스 구단은 지나친 조급함을 경계하고 있다. 올스타 휴식기 전과 비교했을 때 무릎 상태 자체는 호전되었으며, 타격이나 주루 등 공격적인 작업에는 전혀 지장이 없다는 것이 구단의 설명이다. 실제로 오타니는 25일 뉴욕 메츠전에서도 5회 2루타를 친 뒤 3루까지 과감하게 내달리는 등 정상적인 주루 플레이를 선보였다.

그럼에도 불구하고 올 시즌 마운드에서 8승 2패, 평균자책점 1.79로 압도적인 피칭을 보여주던 오타니의 '투수 부재'는 팀에게도, 본인에게도 뼈아픈 대목이다.

로버츠 감독 역시 "그가 최근 두 차례 선발 등판을 하지 못한 것은 모두에게, 특히 본인에게 매우 아쉬운 일"이라며 안타까운 심경을 내비쳤다. 그러면서도 "공격적인 면에서 그는 정말 잘해줬다. 더 잘할 수도 있다고 생각하지만, 그는 여전히 MVP"라며 타자로서 팀의 중심을 잡아주고 있는 오타니를 향해 변함없는 신뢰를 보냈다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com