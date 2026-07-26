"고우석 정말 파란만장, 처음 본다" 美도 놀랐다, 글러브 이물질 논란 뜨겁다, 징계 받으면 심각하다

통역을 통해 억울해하는 고우석. 사진=MiLB 중계 화면 캡처

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[스포츠조선 김민경 기자] "이보다 더 파란만장한 데뷔전을 치른 투수가 있을까."

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미국 현지 중계진도 놀라움을 감추지 못했다. 미국 메이저리그 재도전을 노리는 고우석(미네소타 트윈스)이 마이너리그 트리플A 세인트폴 세인츠로 이관된 뒤 첫 등판을 앞두고 글러브 이물질 논란의 중심에 섰다.

고우석은 25일(이하 한국시각) 미국 미네소타주 세인트폴 CHS필드에서 열린 마이너리그 트리플A 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 가디언스 산하)와 경기에 2-3으로 뒤진 7회초 마우드에 올랐다.

첫 투구를 앞두고 심판이 고우석의 글러브를 검사했다. 메이저리그 투수들이 암암리에 투구에 도움을 주는 끈적이는 물질인 파인 타르 등을 사용해 부정 투구를 하고 있다는 주장이 계속 나온 여파다. 2021년부터 심판은 투수가 등판할 때 불시에 손과 글러브, 모자, 벨트 등을 검사하고 있다. 메이저리그 사무국은 이물질 적발 시 즉각 퇴장을 명령하고, 10경기 출전 정지 처분을 내리도록 규정하고 있다. 메이저리그에서 관련 퇴장은 모두 8차례 있었다.

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먼저 고우석의 손을 확인하고, 글러브를 살피던 심판이 갑자기 멈칫했다. 글러브 안쪽에 이물질이 있다고 판단한 것. 문제가 제기되자 심판 3명이 모여 토론을 시작했고, 브라이언 딘클먼 세인트폴 감독까지 걸어나와 문제를 파악했다.

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미국 현지 중계진마저 마이너리그 경기에서 나온 낯선 상황에 깜짝 놀랐다.

중계진은 "고우석이 세인트폴에서 데뷔전을 치르려는데, 심판 3명이 현재 그의 글러브를 살펴보고 있다. 이런 장면은 처음 본다. 언제든 구원 투수가 등판할 때 글러브를 볼 수 있는데, 글러브에서 이물질을 발견한 듯하다. 딘클먼 감독이 나와서 같이 보고 있고, 글러브 안쪽에 무언가 있는 것 같다. 고우석의 첫 등판인데, 통역이 고우석에게 설명해 주고 있다고 이야기했다.

고우석(왼쪽)의 글러브를 확인하는 심판. 사진=MiLB 중계 화면 캡처

고우석의 글러브 이물질 이슈로 경기가 중단되자 마운드 주위로 모인 세인트폴 선수들. 사진=MiLB 중계 화면 캡처

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심판진은 이물질 여부를 놓고 그라운에서 3분 이상 긴 토론을 이어 갔다.

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중계진은 "이런 장면은 처음이다. 정말 길고 긴 토론이 이어지고 있다. 어떤 물질인지는 확인되지 않았지만, 분명 심판진은 글러브 안쪽에 이물질이 있다고 확신하는 것 같다. 투수코치까지 나왔다"고 설명하다 "고우석의 퇴장이 결정됐다. 정말 파란만장한 데뷔전"이라고 했다.

고우석의 이물질 사용과 징계 여부 모두 아직은 명확하지 않은 상태다. 퇴장 조치 이후 미국 현지 언론에서 관련 소식을 다루지 않고 있다.

중계진은 "심판이 절차대로 고우석의 글러브를 챙겨서 심판 라커룸으로 갖고 들어갔다. 메이저리그에서는 이런 경우 10경기 출전 정지 징계를 받는데, 마이너리그는 어떨지 모르겠다"고 설명했다.

고우석은 글러브 검사가 진행되는 내내 황당하다는 반응을 보였고, 퇴장 결정 뒤에는 이해가 되지 않아 화가 난 표정을 숨기지 못했다. 본인은 결백해도 일단 사무국의 검사 결과를 기다려야 한다.

고우석은 벌써 올해 미국 진출 3년차가 됐다. 2024년 시즌에 앞서 샌디에이고 파드리스와 2년 450만 달러 계약에 성공했지만, 2년 동안 한번도 빅리그 무대를 밟지 못했다. 마이애미 말린스와 디트로이트 타이거스로 트레이드에서 기회를 기다릴 뿐이었다.

고우석은 2년 계약이 끝난 뒤 한국 복귀 대신 디트로이트와 마이너리그 계약을 택했다. 메이저리그 마운드는 밟아 보고 도전을 끝내겠다는 의지가 강했다. 기다림 끝에 미네소타가 고우석을 현금 트레이드로 영입했고, 지난 10일 클리블랜드전에서 꿈에 그리던 빅리그 마운드를 밟았다. 그러다 지난 21일 클리블랜드전에서 1이닝 동안 홈런 포함 장타 4개를 허용하며 3실점으로 무너지는 바람에 마이너리그로 내려왔다.

다시 메이저리그 로스터 진입을 노리려면 트리플A 투구 결과가 중요했는데, 첫 등판부터 이물질 이슈로 꼬일 줄은 아무도 몰랐다. 설상가상으로 10경기 출전 정지 징계까지 내려진다면, 팀 내 입지가 좁은 고우석에게는 큰 악재가 될 수밖에 없다.

미네소타 트윈스 고우석. AP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com