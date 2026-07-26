"슬라이딩을 안해? 너 당장 2군 가" 괴짜 놀림받는 감독 왜 단단히 화났나

니혼햄 파이터스의 신조 쓰요시 감독. 사진=NPB 중계 화면 캡쳐

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[스포츠조선 나유리 기자]'괴짜' 감독이 단단히 뿔 났다.

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일본프로야구(NPB) 니혼햄 파이터스 신조 쓰요시 감독의 단호한 인터뷰가 화제다.

니혼햄은 지난 25일 라쿠텐 골든이글스와의 홈 경기에서 4대3으로 끝내기 승리를 거뒀다. 팽팽했던 접전이 마지막 9회말 극적인 끝내기로 마무리됐지만, 감독은 경기 후 포수 요시다 켄고에게 2군행을 명령했다.

이날 경기 도중 벌어진 상황 때문이다. 니혼햄의 백업포수이자 2001년생 유망주 포수인 요시다는 이날 5번타자로 선발 출전했다. 1-1 동점이던 3회말. 2사 주자 없는 상황에서 요시다는 우익수 오른쪽으로 흘러가는 장타성 코스 안타를 쳤다.

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라쿠텐의 우익수가 펜스 앞까지 굴러가 굴절된 타구를 빠르게 잡아 2루에 정확히 송구했는데, 슬라이딩을 하지 않고 계속 달려서 2루에 들어간 요시다가 태그 아웃되고 말았다. 그대로 3회가 끝이 났다. 요시다가 아쉬워했지만 결과는 번복되지 않았고, 중계 화면상으로 굳은 표정을 한 신조 감독의 얼굴이 잡혔다. 상대 수비가 워낙 견고하기도 했지만, 코스상으로는 2루까지 충분히 들어갔어야 하는데 동점 상황에서 허망하게 득점권 찬스를 날린 것이 아쉬웠다.

2루에서 태그 아웃되는 요시다. 사진=NPB 중계 화면 캡쳐

사진=NPB 중계 화면 캡쳐

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'스포츠닛폰' 등 일본 매체들의 보도에 따르면, 신조 감독은 이날 경기가 끝난 후 요시다에게 "징계성 2군행"을 명령했다.

신조 감독은 취재진과의 인터뷰에서 "나는 선수들에게 '파인 플레이를 해달라', '안타를 쳐달라', '홈런을 쳐달라' 이런 부탁은 하지 않는다. 당연한 플레이를 요청할 뿐"이라면서 "슬라이딩을 했다면 틀림없이 세이프였다"고 요시다에게 단호한 메시지를 전했다. 다소 안일했던 요시다의 판단을 지적한 것이다.

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평소 팬들과 직접 소통하고, 독특한 분장이나 개성있는 유니폼 착용 등 기존 일본 야구 문화를 깨는 신조 감독은 '괴짜 감독'으로 불린다. 그러나 니혼햄 사령탑으로 부임한 후 팀 분위기를 바꾸고, 새로운 문화를 정착시켜 점점 더 강팀으로 만들고 있다는 평가도 받고 있다.

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늘 농담을 즐겨하고 유쾌한 쇼맨십이 있는 감독이지만, '기본'에 대한 강조는 그 어떤 사령탑보다도 무섭다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com