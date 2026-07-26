사람 잡을 폭염, 훈련도 위험하다...텅 빈 광주기아챔피언스필드 [광주 현장]

사진=김용 기자

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[광주=스포츠조선 김용 기자] 훈련도 접게 한 폭염.

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야구를 해도 되나 싶을 정도의 더위다. KIA 타이거즈 선수단도 결단을 내릴 수밖에 없었다.

KIA와 키움 히어로즈의 경기가 열릴 예정인 26일 광주기아챔피언스필드. 주말 3연전 내내 광주는 너무나 뜨거웠다. 오후 3시경 35도가 넘는 폭염으로 밖에 서 있기 조차 힘들었다.

그 시간에 훈련을 해야하는 선수들은 얼마나 뜨거울까. 특히 홈팀의 경우 오후 6시, 6시30분 경기면 오후 2시 넘어부터 훈련을 한다. 하지만 훈련을 하면 오히려 마이너스가 될 날씨다.

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KIA 선수단은 26일 키움전을 앞두고 야외에서 가볍게 캐치볼만 한 후 모두 철수했다. 실내 훈련으로 대체하기로 했다.

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KIA 이범호 감독은 "코칭스태프와 선수들이 얘기를 해 결정을 했다. 날씨가 너무 덥다. 어제도 더운 날씨에 경기를 했다. 3연전 마지막 경기 한 경기는 실내 훈련으로 대체해도 충분할 것 같다고 판단을 했다. 체력이 중요하다. 날씨는 더워지고, 남은 경기는 줄어가고 있다. 7, 8월은 체력적인 부분을 신경쓰며 운영을 해야 한다"고 강조했다.

한편, 원정팀 키움은 KIA와 다르게 더운 날씨 속 맹훈련을 소화했다.

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광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com