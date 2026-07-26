'고의부정 확률 0%' 고우석, 억울한 '0구 퇴장', 범인은 파인타르 아닌 '글러브 접착제'?

미네소타 트윈스 산하 트리플A 세인트폴 세인츠 고우석이 지난 25일(한국시각) 콜럼버스 클리퍼스와의 경기에 7회 구원등판하려다 글러브 이물질 검사에 걸려 퇴장당하고 있다. 사진=MiLB.TV 캡처

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[스포츠조선 정현석 기자]고우석 퇴장, 과연 무엇이 문제였을까.

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미네소타 트윈스 산하 트리플A 세인트폴 세인츠의 고우석(28)이 마이너리그 강등 후 치른 첫 등판에서 공을 단 하나도 던져보지 못하고 퇴장당하는 황당한 일을 겪었다.

더 큰 문제는 부정투구로 출전정지 징계가 내려질 가능성이 있다는 점이다.

고우석은 25일(한국시각) 미국 미네소타주 세인트폴 CHS 필드에서 열린 마이너리그 트리플A 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 가디언스 산하)와의 홈경기에 팀이 2-3으로 뒤진 7회초 세 번째 투수로 구원 등판하러 마운드에 오르던 차였다. 그러나 첫 투구를 하기도 전 진행된 정기 장비 검사 과정에서 심판진이 글러브 안쪽 이물질을 문제 삼아 즉각 퇴장 명령을 내렸다.

스티븐 허진스 구심이 심판들과 고우석의 글러브를 문지르며 이물질 검사를 하고 있다. 사진=MiLB.TV 캡처

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"이런 장면은 처음"… 현지 중계진도 당혹감

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이날 주심은 고우석의 손과 글러브를 살피던 중 글러브 안쪽(내피)에서 이상 반응을 포착했다. 이에 심판 3명이 모여 3분 이상 길게 논의를 이어갔고, 브라이언 딘클먼 세인트폴 감독과 통역, 투수코치까지 마운드로 걸어 나와 상황을 파악하느라 경기가 일시 중단됐다.

미국 현지 중계진 역시 이례적인 상황에 놀라움을 감추지 못했다. 중계진은 "고우석의 데뷔전인데 심판 3명이 글러브 안쪽을 유심히 살펴보고 있다. 마이너리그에서 이런 장시간 토론은 처음 본다"면서 "결국 퇴장이 결정됐다. 그야말로 파란만장한 데뷔전"이라고 상황을 전달했다.

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고우석은 심판진의 검사 내내 억울하다는 표정을 지었으며, 퇴장 명령이 내려진 뒤에도 납득하기 어렵다는 듯 화가 난 기색을 숨기지 못했다. 심판진은 관련 규정에 따라 고우석의 글러브를 라커룸으로 몰수해 들어갔다.

고우석이 글러브 이물질 검사를 받고 있다. 사진=MiLB.TV 캡처

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의도적 부정 투구 가능성은 0%에 가깝다

야구계와 현지 정황을 종합하면, 고우석이 고의로 부정 물질(파인 타르 등)을 사용했을 가능성은 지극히 낮다는 평가다.

메이저리그 및 마이너리그는 2021년부터 모든 투수를 대상으로 불시 장비 검사를 시행하고 있어 단속을 피할 수 없는 구조다. 더욱이 빅리그 재승격을 노리는 고우석 입장에서 마이너리그 경기에 출전 정지 위험을 무릅쓰고 이물질을 바를 이유가 없기 때문이다.

실제 현장에서의 반응도 고우석의 결백을 뒷받침한다. 현장에서의 반응: 고우석은 검사 내내 강하게 결백을 주장했고, 퇴장 명령 후 분통을 터뜨리며 라커룸으로 들어갔다. 고의적 부정행위자의 전형적인 반응과는 거리가 멀었다.

31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 3회초 1사 1루에서 강판되는 김기중이 아쉬워하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.31/

고의성 없는 '글러브 제조 결함' 가능성

의심해볼 만한 가장 유력한 원인으로는 '글러브 내 피혁 접착제 융해'가 꼽힌다.

공교롭게도 같은 날 한국 KBO 퓨처스리그에서도 상무(국군체육부대) 김기중이 퓨처스리그 경기에서 이물질 적발로 퇴장당하는 일이 발생했다. 조사 결과 무더운 날씨 속에 글러브 가죽 사이에 쓰인 접착제가 녹아 흘러나온 가공 결함인 것으로 알려졌다.

세인트폴 현지 역시 고온 다습한 날씨였던 만큼, 고우석의 글러브 내부 접착제가 땀과 열기에 녹아 나온 것을 심판진이 불법 물질로 판단했을 가능성을 완전히 배제할 수 없다.

미네소타 트윈스 고우석이 지난 20일(한국시각) 시카고 컵스전에서 8회 등판해 투구를 하고 있다. AP연합뉴스

10경기 출전 정지 갈림길… 빅리그 재도전 악재 되나

고우석은 올 시즌 디트로이트를 거쳐 미네소타로 트레이드된 후 꿈에 그리던 빅리그 마운드를 밟았으나, 지난 21일 클리블랜드전 부진(1이닝 3실점)으로 트리플A에 강등된 상태다.

만약 MLB 사무국의 정밀 조사 결과 부정 물질 사용이 인정될 경우, 규정에 따라 10경기 출전 정지 중징계를 받을 수 있다. 트리플A 활약을 바탕으로 다시 빅리그에 복귀해야 하는 고우석으로서는 치명적인 악재다.

다만 제조 결함이나 불가피한 접착제 누출임이 명백하게 입증된다면 징계 수위가 낮아지거나 철회될 수 있다. 고우석과 구단 측은 억울함을 해소하기 위해 사무국의 정밀 성분 분석 결과를 기다리는 한편, 소명 자료를 준비할 계획이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com