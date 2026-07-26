만점 데뷔 하주석, 오늘은 왜 유격수인가 "내 눈으로 보고 싶다. 실험할 수 있는 적기다" [광주 현장]

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 훈련을 소화하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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[광주=스포츠조선 김용 기자] "유격수로 하는 걸 내 눈으로 보고 싶었다."

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하주석은 25일 광주기아챔피언스필드에서 트레이드 후 KIA 타이거즈 데뷔전을 치렀다. 2루수로 선발 출전해 공-수 모두에서 활약했다. 첫 타석 1타점 2루타를 시작으로 사구 2개까지 3출루를 했고, 수비에서도 문제될 게 없었다.

하주석은 기세를 몰아 26일 키움전에도 7번 타순으로 선발 출격한다. 단, 수비 포지션이 바뀌었다. 유격수다.

하주석은 유격수로 프로 데뷔를 했지만, 수비 범위가 좁아지며 2루수로 전업한 지 오래다. 최근 수년 동안 유격수 출전 빈도가 줄었다.

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하지만 이범호 감독은 유격수로서의 하주석 활용도 심각하게 고민하고 있다. KIA는 박찬호(두산)가 FA 계약으로 떠난 뒤 아시아쿼터 데일로 그 자리를 메우려 했으나 실패했다. 박민이 잘 해주다가 부상으로 이탈했고, 현재는 김규성이 주전 유격수다. 김규성은 수비는 건실하지만, 타격에서 약점이 있어 하주석이 유격수 수비가 된다면 KIA 타선은 더 강해질 수 있다. 김선빈과 하주석의 공존도 가능해진다.

KIA 타이거즈로 트레이드 된 하주석이 24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기에 앞서 등번호 30번의 KIA 홈 유니폼을 입고 취재진에 포즈를 취하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

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이 감독은 "일단 김규성이 상대 선발인 김윤하 상대 데이터가 좋지 않아 제외했다. 또 하주석이 어제 경기에서 2루로 뛰었기 때문에, 유격수로서 어떻게 하는지 내 눈으로 직접 보고 싶었다. 실수가 나온다 해도 어느정도 대처가 가능한지 직접 체크를 해야 한다"고 기용 이유를 설명했다.

이 감독은 이어 "우리가 삼성-NC-KT-LG와 경기가 이어진다. 강팀들과의 경기가 쭉 있다. 하주석을 유격수로서 실험할 시간은 오늘이 가장 적기이지 않을까 생각했다"고 덧붙였다.

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이 감독은 하주석의 첫 경기에 대해 "확실히 야구를 할 줄 아는 선수다. 뜬공 처리할 때 스텝도 좋고, 사이드 움직임도 충분히 나쁘지 않았다. 1루수 박상준에게 얘기도 해주고 충분히 우리팀 내야에 도움을 줄 수 있을 것 같다"며 "2루수든, 유격수든, 3루수든 최적의 자리를 찾아주기 위해 노력하겠다. 이제 한 경기 했다. 플레이하는 걸 보면서 차참차츰 가장 적합한 자리를 찾겠다"고 설명했다.

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KIA는 박재현-카스트로-김도영-나성범-김선빈-박상준-하주석-주효상-김호령 순의 타순을 작성했다. 카스트로가 좌익수, 박재현이 우익수, 나성범이 지명타자다.

광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com