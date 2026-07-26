치면 역전타, 후반기 타율 0.400, 무서운 신인 발목 삐끗. 1번 썼다가 지웠다[대전 현장]

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 3회초 오재원이 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 3회초 오재원이 2루타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 6회초 무사 1,2루 오재원이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]한화 이글스 1라운드 신인 외야수 오재원이 하루 휴식한다.

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오재원은 26일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 LG 트윈스와의 홈경기에 1번-중견수로 선발 라인업에 이름을 올렸으나 발목이 좋지 않아 선발라인업에서 제외됐다.

한화 구단은 "오재원 선수는 훈련 중 오른쪽 발목 염좌로 인해 휴식한다"라고 밝혔다.

대신 이원석이 오재원이 빠진 1번-중견수로 선발 출전한다.

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한화는 이날 LG 선발 박시원에 맞서 이원석(중견수)-페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-노시환(지명타자)-허인서(포수)-김태연(1루수)-이도윤(2루수)-박정현(3루수)-심우준(유격수)로 선발 라인업을 구성했다.유신고를 졸업하고 1라운드 3순위로 입단한 오재원은 76경기서 타율 2할6푼5리(147타수 39안타) 16타점 38득점 6도루를 기록 중이다.

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최근 불방망이를 과시했다. 24일 LG전엔 역전 2타점 2루타를 쳤고, 25일에도 역전 2타점 안타를 치는 등 5타수 3안타의 맹타를 날렸다.

후반기 9경기에서 타율 4할(40타수 16안타) 7타점을 기록 중이었다. 큰 부상은 아니라 다음주엔 정상적으로 출전이 가능할 전망.

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 선발투수 박준영이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 3회초 등판한 박준영이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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한화의 이날 선발 투수는 새 외국인 투수 브루스 짐머맨이다. 짐머맨이 이날 1군에 등록되며 전날 패전투수가 된 박준영(68번)이 2군으로 내려갔다.

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박준영은 5-4로 앞선 3회초 선발 류현진에 이어 두번째 투수로 등판, 1이닝 동안 3안타, 4사구 3개로 3실점해 패전투수가 됐다. 3회초 2루타와 볼넷 2개로 2사 만루의 위기에 몰렸으나 대타 오지환을 유격수앞 땅볼로 처리해 무실점으로 넘겼다.

하지만 4회초에도 선두 홍창기에 안타, 2번 박해민에 2루타, 3번 이재원에게 몸에 맞는 볼로 무사 만루의 위기에 몰렸고 결국 이형범으로 교체됐다.

박준영은 5월 8일 1군에 올라온 이후 13경기에서 2승6패 1홀드 평균자책점 5.74를 기록했다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com