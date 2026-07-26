삼성 보스 영상 틀고 훈련 → 김원형 두산 감독 신음 "메이저 타자들도 당하던데.. 스위퍼 참을 수 있을지" [잠실 현장]

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 유니폼 입고 포즈를 취하고 있는 삼성 보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 캐치볼로 몸을 풀고 있는 삼성 보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] "메이저리그 타자들도 다 스윙을 하더라고요."

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김원형 두산 베어스 감독이 삼성 라이온즈 새 외국인투수 오스틴 보스의 '스위퍼'에 감탄했다. 처음 상대하는 두산 타자들이 유인구를 잘 참아낼 수 있을지 우려했다.

김 감독은 26일 잠실 삼성전을 앞두고 보스 공략법에 대해 결국 타자들이 극복해야 한다고 진단했다.

김 감독은 "타격코치한테 물어봤다. 패스트볼 타이밍에 맞추고 방망이가 나가다가 스위퍼임을 인지하면 멈출 수 있는지 궁금했다. 쉽게 답을 못 하더라. 감이 좋으면 참아지는데 쉽지는 않다고 했다"고 경계했다.

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삼성은 지난 20일 아리엘 후라도의 단기 대체 외국인투수로 보스를 영입했다. 보스는 26일 잠실 두산전에 KBO리그 데뷔전을 펼친다.

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정보는 넘쳐난다. 보스는 메이저리그 통산 210경기나 던졌다. 두산 타자들도 경기를 앞두고 보스의 메이저리그 시절 영상을 전광판에 틀어놓고 훈련했다. 보스는 포심 커터 스위퍼를 거의 비슷한 비율로 섞어 던지는 변형 패스트볼 위주의 투수다.

장단점을 알아도 이를 결과로 이끌어내는 것은 결국 타자들 몫이다.

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김 감독은 "전력 분석을 통해 분명히 여러 가지 정보는 줬다. 전광판 영상을 나도 봤는데 잘 던지더라. 스위퍼가 좋다. 메이저리그 타자들도 방망이가 다 나오더라. 스위퍼를 얼마나 공략을 하느냐가 관건이다. 타자들이 공을 직접 체험하고 타이밍을 잡고 그렇게 해야 한다"며 선수들을 응원했다.

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실투를 놓치지 말아야 한다.

25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 두산 김원형 감독이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 캐치볼로 몸을 풀고 있는 삼성 보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

김 감독은 "예를 들어서 어제(25일) 우리 잭로그도 잘 던졌다. 삼성 타자 공략법을 가지고 있을텐데 그게 또 마음대로 안 된다. 사람이 하는 일이다. 이재현 선수에게 홈런 맞은 거 하나가 옥에 티였는데 상대 타자가 잘 쳤다"고 돌아봤다.

보스 역시 모든 공을 마음대로 던지지는 못할테니 작은 틈을 비집고 들어야 한다는 의미다.

김 감독은 "경기에 나가는 선수들이 적응을 해야 한다"며 너무 끌려다니지 않기를 희망했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com