투구수가 충격! 요즘 누가 120개를 던져? 딜런 시즈의 '역습', 9이닝 1안타 12K 완봉승...AL 사이영상 독주 체제 무너졌다

토론토 블루제이스 딜런 시즈가 26일(한국시각) 펜웨이파크에서 보스턴 레드삭스를 상대로 완봉승을 거둔 직후 오른손을 번쩍 들고 포효하고 있다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]독주 체제로 보였던 아메리칸리그(AL) 사이영상 경쟁에 강력한 도전자가 나타났다.

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뉴욕 양키스 '영건' 캠 슐리틀러가 잔뜩 긴장해야 하는 상황이다. 주인공은 토론토 블루제이스 딜런 시즈다.

그는 26일(이하 한국시각) 펜웨이파크에서 열린 보스턴 레드삭스전에 선발등판해 9이닝 동안 1안타와 3볼넷을 내주고 삼진 12개를 솎아내며 무실점으로 막는 역투를 펼쳤다. 토론토가 6대0으로 승리해 시즈가 시즌 7승(5패)째를 따냈다.

토론토 투수의 1안타 완투승은 2010년 8월 17일 오클랜드 애슬레틱스전에서 숀 마컴이 달성(9이닝 1안타 5탈삼진 1실점)한 이후 16년 만이다.

토론토 블루제이스 딜런 시즈가 26일(한국시각) 펜웨이파크에서 보스턴 레드삭스를 상대로 완봉승을 따낸 직후 포수 브랜든 발렌수엘라와 포옹을 하고 있다. AFP연합뉴스

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시즈는 5-0으로 앞선 6회말 선두 앤드루 모나스테리오에 좌측 2루타를 맞아 이날 유일한 피안타를 기록했다.

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주목할 점은 시즈의 투구수다. 그는 9회말 1사후 앤서니 시글러를 볼넷으로 내보내며 마지막 고비를 맞았다. 이때 투구수는 107개. 토론토 불펜에는 아무도 없었다. 시즈가 경기를 끝내야만 하는 상황.

시즈는 마지막 아웃카운트 2개를 탈삼진으로 장식하며 경기를 마무리했다. 두 타자 모두 ABS 챌린지 끝에 삼진 판정이 확정됐다. 세단 라파엘라를 상대로 볼카운트 2B2S에서 5구째 바깥쪽으로 던진 97.3마일 직구가 처음엔 볼 판정을 받았으나, 포수 브랜든 발렌수엘라의 ABS 챌린지가 성공해 루킹 삼진으로 처리됐다.

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이어 윌레어 아브레이우는 볼카운트 2B2S에서 8구째 바깥쪽 높은 코스로 던진 77.7마일 체인지업이 스트라이크 판정을 받았는데, 타자의 ABS 챌린지 실패로 그대로 루킹 삼진이 확정됐다.

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투구수 120개는 자신의 커리어 하이이며, 올시즌 전체 투수들을 통틀어 최다 기록이기도 하다. 이날 완투는 시즌의 개인통산 4번째 기록.

시즈는 샌디에이고 파드리스 시절인 2024년 7월 26일 워싱턴 내셔널스를 상대로 9이닝 무안타 무실점 3볼넷으로 생애 첫 노히터를 달성한 바 있다. 이후 약 2년 만에 완투와 완봉승을 일군 것이다.

토론토 블루제이스 딜런 시즈가 26일(한국시각) 펜웨이파크에서 보스턴 레드삭스를 상대로 힘차게 공을 뿌리고 있다. AP연합뉴스

그는 지난 9일 샌프란시스코 자이언츠와의 원정경기에서 8이닝 11탈삼진 1안타 무실점의 호투를 펼치며 시즌 6승째를 따낼 때 8회까지 노히터 행진을 벌이다 9회 선두타자 엘리엇 라모스에 중전안타를 내주고 교체된 바 있다. 그만큼 최근 7월 들어 컨디션이 절정을 달리고 있다는 얘기다.

시즈는 7월 4경기에서 30이닝을 던져 3승1패, 평균자책점 0.90, WHIP 0.67, 피안타율 0.121을 마크하고 있다. '7월의 AL 투수'로도 유력한 후보라고 보면 된다.

시즈는 1900년 이후 원정 2경기 연속 선발등판서 8이닝 이상 동안 1안타 이하를 내주고 삼진 10개 이상을 잡아낸 두 번째 투수로 기록됐다. 첫 번째 사례는 1989년 놀란 라이언이다.

43개를 던진 직구 스피드는 최고 98.5마일, 평균 95.8마일을 나타냈다. 평균 구속은 시즌 평균(97.6마일)보다 1.8마일이 느렸지만, 정교한 제구와 과감한 스트라이크존 공략으로 보스턴 타자들을 요리했다. 주무기인 슬라이더의 헛스윙 유도 비율은 48%에 달했다.

뉴욕 양키스 캠 슐리틀러. Imagn Images연합뉴스

경기 후 시즈는 "오늘 완투는 의미가 크다. 7회를 마치고 들어가 내가 110개까지 던져도 되냐고 물었다. 완투를 할 수 있는지를 알고 싶었던 것이다. 감독님은 그보다 10개를 더 던지게 했다. 마지막 이닝에는 파울이 많았지만, 굉장했다. 벤치가 나를 믿고 경기를 마무리하도록 해준 점이 매우 만족스럽다"고 소감을 나타냈다.

AL 사이영상 경쟁이 새로운 국면을 맞은 셈이다.

선두주자인 슐리틀러는 22경기에서 130⅓이닝을 던져 10승6패, 평균자책점 2.07, 157탈삼진, WHIP 0.93, 피안타율 0.200을 마크하고 있다.

시즈는 19경기에서 113⅓이닝 동안 평균자책점 2.46, 167탈삼진, WHIP 1.09, 피안타율 0.186을 기록 중이다. 평균자책점과 투구이닝, WHIP는 슐리틀러가 앞서지만, 탈삼진과 피안타율은 시즈가 압도적이다. 결국 시즈가 평균자책점 격차를 얼마나 줄이느냐가 AL 사이영상의 향방을 결정짓는다고 할 수 있다.

MLB.com은 '시즈와 캠 슐리틀러 사이의 AL 사이영상 경쟁이 본격 궤도에 올랐다. 오늘과 같은 경기가 계속 된다면 사람들은 시즈에게 사이영상 기회가 왔다고 생각할 것'이라고 전했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com