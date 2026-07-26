괜히 국대 포수일까…SSG 시즌 첫 사건! 사령탑이 콕 찝어 인정한 '안방마님'의 노력

19일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 SSG의 경기. 2회초 1타점 적시타 날린 SSG 조형우. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.19/

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[인천=스포츠조선 이종서 기자] 안정된 선발의 활약. 그 중심에는 안방마님이 있었다.

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SSG 랜더스는 25일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC 다이노스와의 경기를 10대4로 잡았다. 이 승리로 4연승을 달렸다.

결과도 좋았지만, 무엇보다 내용이 좋았다.

페드로 아빌라(6이닝 3실점)-김민준(6이닝 무실점)-토마스 해치(6이닝 2실점 1자책)-김건우(5이닝 무실점)가 차례로 제몫을 하면서 선발승리를 챙겼다. 올 시즌 SSG는 첫 4연속 선발 승리를 기록하게 됐다.

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이숭용 SSG 감독은 25일 선발 승리를 한 김건우에 대해 "오랜만에 승리를 챙겼다. 레퍼토리를 바꿨다. 위기 상황도 있었지만, (조)형우와 볼배합 자체가 괜찮았다"라며 "후반기 첫 경기도 5회까지 막기는 했는데 어제는 무실점이었다. 조금 더 자신감을 갖지 않을까 싶다. 후반기 경기가 더 있으니 본인이 생각했던대로 가면 자신감이 생길 거 같다"고 이야기했다.

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SSG는 4월까지 공동 2위를 달리는 등 초반 분위기가 좋았다. 그러나 5월부터 침체기가 이어졌다. 초반부터 무너지는 일이 반복됐고, 잘 버틴 경기에서는 불펜 난조가 이어졌다. 투타 엇박자까지 겹치면서 좀처럼 승리를 쌓지 못했다. 5월부터 전반기 마지막까지 59경기에 15승3무42패에 그쳤다.

최근 연승도 좋지만, 선발진이 안정감을 보여줬다는 점에서 남은 후반기 반등 요소를 엿보게 됐다. 이 감독은 "가장 이상적이다. 우리가 전반기 때 무너진 건 선발 야구가 안 됐다. 아빌라가 들어와서 중심을 잡아줬다. 해치도 느낀 바가 있을 거다"라고 미소를 지었다.

18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 3회말 조형우가 추격의 솔로홈런을 치고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.18/

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선발투수의 호투도 좋았지만, 포수 조형우의 공을 높게 샀다. 이 감독은 "칭찬해주고 싶은 게 형우가 볼배합에 대해서 예전에도 많이 했지만, 변화된 모습이 많이 보이더라"라며 "그걸 믿고 선발도 따라와주니 결과가 좋아진 거 같다"고 말했다. 조형우는 오는 9월 열리는 아이치-나고야 2026 아시안게임 야구 대표팀으로도 이름을 올렸다.

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주말 NC 3연전 싹쓸이 승리에 도전하는 SSG는 정준재(2루수)-박성한(유격수)-블라이 마드리스(좌익수)-김재환(지명타자)-전의산(1루수)-최지훈(중견수)-한유섬(우익수)-조형우(포수)-안상현(3루수) 순으로 선발 라인업을 짰다.

18일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 타케다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.18/

선발투수는 타케다 쇼타. 지난 21일 부산 롯데전에서 패전투수가 됐지만 5⅔이닝 3실점으로 나쁘지 않은 모습을 보여줬다. 이 감독은 "부산 경기에서 퀄리티스타트(6이닝 이상 3실점 이하)까지 밀어붙였어야 했나 싶었다. 자책도 많이 했다. 좋은 퍼포먼스를 보여줬으니 기대를 많이 하고 있다"라며 "전체적인 분위기가 선발 야구를 하고 있으니 좋은 레퍼토리를 가지고 간다면 괜찮을 거라고 생각한다"고 이야기했다.

인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com