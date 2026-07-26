4연승 도전! 삼성 라인업 떴다 → 보스-강민호 배터리 [잠실 현장]

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈가 4연승 도전 라인업을 공개했다.

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삼성은 26일 잠실구장에서 두산 베어스와 주말 3연전 마지막 일전을 치른다.

삼성은 4연승과 함께 3연전 싹쓸이에 도전한다.

삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-디아즈(1루수)-류지혁(2루수)-이재현(유격수)-김영웅(3루수)-강민호(포수)로 선발 타순을 짰다.

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선발투수는 새 외국인투수 오스틴 보스다.

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보스는 아리엘 후라도의 단기 대체 외국인투수다.

보스는 키 1m88 몸무게 97kg의 우완투수다.

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메이저리그 통산 210경기에서 17승20패, 평균자책점 4.84, 이닝당 출루허용률(WHIP) 1.37을 기록했다.

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트리플A 레벨에선 통산 99경기, 18승33패, 평균자책점 4.22, WHIP 1.36의 성적을 남겼다.

지난 2025년에는 일본프로야구(NPB) 지바 롯데에서 125이닝을 던지며 3승9패, 평균자책점 3.96, WHIP 1.25를 기록하기도 했다. 2026년 미국에선 시카고, 토론토, 미네소타, 텍사스 등을 거쳤다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com